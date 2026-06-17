ראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל, ניצב אלונה שושן, נחקרה היום (רביעי) באזהרה במשרדי רשות התחרות בחשד להטרדת עד.

החשד נוגע לתנ"צ ליאור אבודרהם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, המשמש עד בתיקו של נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי.

לפי החשד הנבדק, פעולות שננקטו נגד אבודרהם נועדו לפגוע באמינותו כעד במסגרת ההליכים המתנהלים נגד יעקובי. במקביל פורסם כי גם יעקובי עצמו נחקר באזהרה בחשד לעבירת הטרדת עד.

על פי הדיווחים, הפרשה החלה לאחר ששושן דיווחה כי אבודרהם מנהל קשר רומנטי עם חוקרת מהמחלקה לחקירות שוטרים שטיפלה בתיקו של יעקובי. בעקבות הדיווח עברו אבודרהם והחוקרת בדיקות פוליגרף, שבסיומן נמצאו דוברי אמת, והטענות בדבר קשר פסול הוכחשו.

כשבועיים לאחר מכן הגישה שושן תלונה נוספת נגד אבודרהם בגין עבירת התנהגות מילולית. בעקבות התלונה נחקר אבודרהם ברשות התחרות ומסר את גרסתו, תוך שהוא מכחיש את המיוחס לו.

ב-i24NEWS דווח כי במסגרת החקירה מסרה שושן הקלטה שבה נשמע אבודרהם מתייחס לתובעת בתיק שבו העיד, וכן התבטאויות נוספות הנוגעות לבכירות במח"ש. עוד דווח כי אבודרהם טען בשיחות כי היה לו קשר עם חוקרת מח"ש שטיפלה בתיק, טענה שהוכחשה על ידי החוקרת.

על פי הפרסום, אבודרהם נחקר גם בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה. החשד נוגע להתבטאויות בעלות אופי מיני שיוחסו לו. אבודרהם מצדו טוען כי מדובר היה בשיח בין בגירים ובהקשר שאינו פלילי.

לפי החשד הנבדק נגד יעקובי, הוא תכנן יחד עם שושן לתעד ולהקליט את אבודרהם כשהוא מתייחס לקשרים אפשריים עם בכירות במח"ש. במסגרת הפרשה נחקרו באזהרה יעקובי, שושן ואבודרהם.

החקירה מתנהלת באופן חריג ברשות התחרות ולא במח"ש, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קיבלה את טענותיו של יעקובי בדבר חשש לניגוד עניינים וליקויים בהתנהלות מח"ש בתיק.