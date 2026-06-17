הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אישר את המשך קידומו של הפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן, שצפוי לצאת לדרך בגיוס נובמבר 2026. ההחלטה התקבלה לאחר דיונים ממושכים בצה"ל ועל רקע מחלוקת ציבורית וצבאית סביב המהלך.

על פי המתווה שאושר בדיון מטכ"לי שנערך השבוע, הפיילוט יתקיים במסגרת מערך הגנת הגבולות ולא כחלק מחטיבות השריון הסדירות.

חיל השריון יספק ליווי מקצועי בלבד, בעוד שהמסגרת שתוקם תהיה נפרדת לחלוטין מבחינה מגדרית, ללא שילוב נשים וגברים באותו טנק, באותה הכשרה או באותה פלוגה.

ההכרעה התקבלה גם על רקע התנגדות מצד רבנים וגורמים בציונות הדתית. יותר מ-25 ראשי ישיבות הסדר ומכינות הביעו התנגדות למהלך ואף הזהירו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון אם ייושם במתכונת של שירות מעורב.

בדיון ההיערכות שהתקיים השבוע השתתפו בכירי המטה הכללי, בהם מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, ראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר-כליפא, הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר, הרב הצבאי הראשי תת אלוף אייל קרים, יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים תת אלוף אבינועם אמונה ויועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר תת אלוף רוזיטל אביב.

בפתח הדיון הדגיש זמיר את הצורך הקיים בצה"ל בכל לוחם ולוחמת לנוכח ריבוי האתגרים והזירות. הוא הביע הערכה ללוחמות המשרתות כיום במערכים השונים וציין את "הנחישות, המקצועיות והמוטיבציה הגבוהה" שהן מפגינות.

הרמטכ"ל קבע כי הצלחת הפיילוט תימדד על פי שני קריטריונים מרכזיים: עמידה מלאה בכשירות המקצועית הנדרשת מלוחם שריון בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות, והקמת מסגרת לוחמת פונקציונלית שתאפשר הכשרה מקצועית מלאה ובהמשך גם יכולת מבצעית לביצוע משימות ביטחון שוטף ולחימה.

זמיר הדגיש כי המלחמה האחרונה חידדה את חשיבות כשירות הפרט בשדה הקרב, החל מהיכולת לתפעל את אמצעי הלחימה ועד להשתלבות מלאה בעבודת הצוות. לדבריו, כל הרחבה עתידית של המהלך תהיה כפופה להוכחת יכולת מבצעית מלאה.

בנוסף עמד הרמטכ"ל על הצורך לשמור על בריאותן הפיזית של הלוחמות. הוא ציין כי שיעורי הפציעות החריגים שעלו בפיילוטים קודמים אינם סבירים, ולכן נדרש לבנות מסלול הכשרה שיצמצם פציעות ככל האפשר, מבלי להקל בדרישות המבצעיות.

בצה"ל הבהירו כי אין כל כוונה בשלב זה לשלב לוחמות בחטיבות השריון הסדירות. ככל שהפיילוט יוגדר כהצלחה, שילוב הנשים יתבצע במסגרת ייעודית שתהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי, כאשר בלחימה תחת צוות קרב יידרשו התאמות בהתאם לפקודת השירות המשותף.

כיום פועלות טנקיסטיות במערך הגנת הגבולות במשימות ביטחון שוטף, סיורים, תצפיות וסיכול הברחות. בין היתר פועלת פלוגת "פרא" בגדוד קרקל, שלוחמותיה השתתפו בקרבות 7 באוקטובר ובלמו את התקדמות מחבלי חמאס בגזרת הדרום.

בסיום הדיון הנחה הרמטכ"ל להמשיך בהיערכות לקראת הפעלת הפיילוט בגיוס נובמבר, בהתאם לקריטריונים שהוצגו ואושרו.