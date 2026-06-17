תיעוד מהחיסול דובר צהל

צה"ל תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל מחמד סעיד אחמד נמרוטי, מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס.

נמרוטי פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח השבעה באוקטובר והשתתף באופן פעיל במעשי הרצח והחטיפה. לאורך המלחמה, לקח המחבל חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי מנהרות חמאס ברצועה.

בתקיפה נוספת שבוצעה במרכז רצועת עזה, חיסל צה"ל את מעאויה סלימאן צקר עאידי, מפקד מחלקה במחנות המרכז של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

עאידי פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר והיה שותף לפעילות הטרור במרחב. לאורך הלחימה ובתקופה האחרונה, שני המחבלים שחוסלו קידמו באופן עקבי מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל.

בצבא הבהירו כי עאידי לקח חלק בהטמנת מטעני נפץ נגד הלוחמים, והשניים חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.