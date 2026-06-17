שרה דביר עמר

מנהלת הלימודייה באריאל, שרה גריג'יאק, מתארת בריאיון לערוץ 7 את תופעת הנשירה הסמויה ואת האתגרים שהיא מציבה בפני מערכת החינוך.

לדבריה, גם תלמידים מצליחים שבוחרים במסלול חיים שונה וגם תלמידים המתמודדים עם קשיים לימודיים או התנהגותיים עלולים למצוא את עצמם מחוץ למענה החינוכי המתאים.

גריג'יאק פתחה בתיאור תלמיד מצליח שבחר לעבור לחווה מתוך תחושת שליחות, אך כאשר ביקש לשוב לישיבה התיכונית כדי לגשת למתכונות ולבחינות הבגרות נענה, "אה, אתה לא יכול להיות פה, אתה לא חלק מאיתנו, אתה בכלל נושר". מנגד הציגה תלמיד אחר שהגיע לחווה לאחר רצף של כישלונות והתנגשויות עם מערכת החינוך, ולעיתים גם בעקבות קשיים בסיסיים בקריאה ובחשבון.

לדבריה, למרות ההבדלים בין השניים, "שני התלמידים האלה הם תלמידים שנמצאים בנשירה סמויה". היא ציינה כי מדובר בתופעה רחבה הכוללת תלמידים שנעדרים מבית הספר לאורך זמן או כאלה הסובלים מפערים לימודיים, רגשיים או התנהגותיים משמעותיים ביחס לכיתתם.

גריג'יאק העריכה כי היקף התופעה עשוי להגיע לכעשרים אחוזים מהתלמידים, והוסיפה כי לפי הערכות קציני הביקור הסדיר מדובר ביותר ממאה אלף תלמידים. עם זאת הדגישה כי אין כיום כלי אמין למדידת ממדי התופעה, ולכן קשה להתאים לה פתרונות רחבים, ואמרה, "זה קריטי לדעת כמה יש, זה קריטי לדעת מה האתגרים שיש כדי לתת את המענים האפשריים".

בהמשך תיארה את עבודת הלימודייה, שבה נבנית לכל תלמיד תוכנית אישית בהתאם לצרכיו. לדבריה, יש תלמידים הזקוקים להוראה מתקנת, לחיזוק הקריאה ולבניית תחושת המסוגלות, בעוד אחרים מקבלים סיוע בהכנה למתכונות ולבחינות הבגרות בשיתוף בתי הספר.

לדבריה, התלמידים המגיעים ללימודייה מייצגים את כלל חלקי החברה. "מגיעים אלינו תלמידים מכל קצות הקצוות של האוכלוסייה. יש לנו עשירים ויש לנו כאלה שפחות, יש לנו דתיים וחילונים ומהגבעות, יש לנו בנים ובנות. יש את כל גווני האוכלוסייה אצלנו", אמרה, והוסיפה כי "אחד מחמישה תלמידים לא מצליח בכיתה".

גריג'יאק התייחסה גם לשינויים שחלו בשנים האחרונות בקרב בני הנוער מהחינוך הממלכתי־דתי. לדבריה, כיום יותר תלמידים בוחרים לעבור לחוות, אך הדגישה כי יש להמשיך לראות בהם חלק ממערכת החינוך ולעקוב אחר מצבם, משום שלדבריה, "אנחנו חייבים להיות שם עם עין בוחנת, עם יד על הדופק", ולהבטיח שיש מבוגרים נוספים המלווים אותם.

עוד סיפרה כי הלמידה בלימודייה מותאמת למציאות החיים של כל תלמיד, ולעיתים מתחילה דווקא מחיזוק מיומנויות יסוד. היא ציינה כי תלמידים מגלים מחדש מוטיבציה ללמידה כאשר הם מבינים את הקשר בין החומר הנלמד לחיי היומיום שלהם, והדגישה כי המטרה היא להעניק להם כלים, תחושת מסוגלות ושייכות שיאפשרו להם להמשיך את דרכם מתוך בחירה ומתוך אמונה ביכולתם.