במעמד שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, שר המורשת עמיחי אליהו, אנשי ציבור ומובילי התיישבות, נחנך מתחם הבריכה שחפר הורדוס בהרודיון שבגוש עציון.

"הנשק שלנו הוא החיבור לתנ"ך", אומר השר אליהו. "זה מגיע עם פיתוחים טכנולוגיים ועוצמה צבאית, אבל הרוח היא הדבר החזק, ואנחנו מספרים היום את הרוח של בר כוכבא, רוח של חירות לירושלים, רוח ששרדה אלפיים שנה בגלות את כל מי שניסו להשמיד אותנו, וגם היום היא פועלת".

"אנחנו מחזירים את אוצרות המורשת שלנו לעצמנו ולעולם, שהעולם יידע שזו ארץ התנ"ך שבה דרכו אבותינו. הרבה שנים לא העזנו לומר את זה והתביישנו, ולכן אנחנו מקיימים את האירוע המפואר הזה עם אנשי ציבור, שרים רבים ועם עוצמה יהודית ובתמיכה של העולם כולו אנחנו מחזירים עטרה ליושנה", אומר השר.

בני הר אבן, קמ"ט ארכיאולוגיה ביו"ש, ומי שפעל רבות לאפשר את הפעילות הארכיאולוגית והשימורית בהרודיון, רואה באירוע "אירוע היסטורי" שבו "שומעים את משק כנפי ההיסטוריה. אנחנו יוצאים מאסון גדול לדרך חדשה. שימור הבריכה בהרודיון הוא עוד צעד בדרך הארוכה שלנו".

מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, מגדיר את פעילות המשרד באתרים רבים ביהודה ושומרון כמהפכה של ממש. "מאות מיליוני שקלים הושקעו בחשיפת ההיסטוריה של העם היהודי ביהודה ושומרון, בהרודיון, בסבסטיה, בסרטבה, בנכסי התרבות של העם היהודי. אלפים הגיעו כדי להתחבר להיסטוריה שהיא לא רק העבר אלא גם העתיד שלנו".

השר אליהו הזכיר בדבריו את המאבק מול הרש"פ העושה ככל יכולתה על מנת למחוק את אתרי המורשת היהודיים, וזאת כחלק מתכנית סדורה. "בעזרת קמ"ט ארכיאולוגיה בארבע השנים שאנחנו כאן אנחנו מחוללים מהפך. מהפך במערת המכפלה שהם הכריזו עליה כאתר מורשת פלשתיני, מהפך בהרודיון, בשילה הקדומה, בארמונות אחאב, בכל מקום שהמורשת שלנו הייתה אנחנו מעצימים בתקציבי עתק ובאמירה של ממשלת ישראל שאנחנו פה וזו ארצנו. אנחנו חוזרים להיות גאים בסיפור שלנו".

את בני הר אבן, קמ"ט ארכיאולוגיה ששכל את בנו בטבח השבעה באוקטובר, מגדיר השר אליהו כ"מלאך שקיבלנו למשרד המורשת". יחד אתו הוא מזכיר את אנשי צוות המשרד, המנכ"ל ואחרים שעושים היום את מה שצריך היה להתרחש כבר לפני שבעים שנה.

הר אבן מציין את הפעילות המשותפת עם אנשי משרד המורשת בראשות השר אליהו ובעזרת תקציבי ענק שמאפשרים לשקם ולשמר אתרים "כדי להנגיש את השורשים שלנו לעם ישראל".