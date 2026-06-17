במועצה האזורית שומרון הודיעו כי בחודש אלול הקרוב ייפתחו שלוש ישיבות חדשות ביישובים עמק דותן, גנים ועיבל, כחלק מתהליך הקמתם של 18 היישובים החדשים בצפון השומרון.

בראש הישיבה החדשה בהר עיבל יעמוד הרב אביעד שינוול, ששימש כראש המכינה הקדם-צבאית בקשת שברמת הגולן. הישיבה תפעל כשלוחה של ישיבת אלון מורה בראשות רב השומרון, הרב אליקים לבנון, וצפויה לפתוח את שעריה בא' באלול.

הבוקר הגיעו להר עיבל הרב אליקים לבנון, הרב אביעד שינוול, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנכ"ל מוסדות ישיבות אלון מורה אליסף פרשן ותלמידי הישיבה, לסיור היערכות ראשון וליום לימוד בשטח. במהלך הביקור הוצגו ההכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים הראשונה והמשך פיתוח היישוב החדש.

הישיבה בהר עיבל מצטרפת לשתי ישיבות נוספות שייפתחו באלול הקרוב. ביישוב גנים תיפתח ישיבה גבוהה בראשות הרב נריה בולאק, כשלוחה של ישיבת בני דוד בעלי בראשות הרבנים אלי סדן ויגאל לוינשטיין. ביישוב עמק דותן תיפתח ישיבה נוספת כשלוחה של המוסדות הישיבתיים והקדם-צבאיים של הרב חיים ברוך הפועלים כיום בלוד, ברוכין וטבריה.

על פי המועצה האזורית שומרון, הישיבה בהר עיבל תוקם סמוך למזבח יהושע בן נון ותהווה חלק ממאמץ רחב לחיזוק ההתיישבות בצפון השומרון. בהמשך צפויות גם משפחות להתיישב ביישוב המתחדש עיבל.

הרב אליקים לבנון אמר, "הקמת הישיבה בהר עיבל, שלוחת אלון מורה, היא ביטוי משמעותי לדרכנו, דרך החיבור של התורה וארץ ישראל, בבניית יישוב חדש שמושתת על יסודות התורה, יחד עם הישיבה שנוטעת את יסודות היישוב החדש. אחרי אביתר, הגיע תור הר עיבל".

הרב אביעד שינוול הוסיף: "אני ניגש למשימה הזו בתחושת שליחות עמוקה ובענווה גדולה. הזכות להקים ישיבה במקום כה משמעותי מבחינה היסטורית ולאומית, היא זכות עצומה. מתוך אהבת העם והארץ יצמחו בבית המדרש תורה שתוביל את עתידה של מדינת ישראל ברוח של גבורה וקדושה".

יוסי דגן אמר כי פתיחת שלוש הישיבות היא חלק מבניית ההתיישבות מחדש בצפון השומרון: "אנחנו זוכים לראות מול עינינו את תיקון העוול ההיסטורי של עקירת צפון השומרון. לצד הבנייה, הכבישים והתשתיות, אנחנו מקימים את הלב הפועם של ההתיישבות החדשה. ישיבה היא לא רק בית מדרש, היא המקום שממנו צומחים מנהיגות, קהילות ומשפחות. העובדה שבאלול הקרוב ייפתחו שלוש ישיבות חדשות בצפון השומרון היא בשורה ערכית אדירה למדינת ישראל. אנחנו לא רק חוזרים לצפון השומרון, אנחנו בונים אותו מחדש בעוצמה גדולה יותר, מתוך תורה, ציונות ואמונה".

אליסף פרשן סיכם: "ישיבת אלון מורה רואה בהקמת השלוחה בהר עיבל שליחות של ממש. אנו לא מסתפקים בזיכרון העבר, אלא ממשיכים במלוא המרץ את בניין הארץ. פתיחת הישיבה היא עדות לכוחה של התיישבות המחוברת לשורשים - כאשר תורה וארץ ישראל נפגשים, נוצרת מציאות חדשה ובלתי הפיכה. זוהי בשורה של התחדשות, צמיחה והמשכיות לדורות, ואנו נרגשים לראות את תלמידינו נענים לאתגר בהתלהבות ובמסירות".