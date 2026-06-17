בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו על תנאי בעתירות נגד מינויו של יהודה אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), וקבע כי על המדינה לנמק מדוע המינוי עומד בדרישות הדין.

ההחלטה התקבלה במהלך דיון שנערך בפני השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב. משמעות הצו היא כי לאחר בחינת העתירות ותגובת המדינה, נדרשת כעת המדינה להציג את נימוקיה ולהשיב לטענות שהועלו נגד המינוי. דיון נוסף נקבע ל-1 ביולי.

במוקד העתירות עומדת הטענה לזיקה אישית ופוליטית בין שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' לבין אליהו.

העותרים טוענים כי השניים הם שותפים לדרך פוליטית במשך שנים רבות, וכי בנסיבות אלו היה צורך להוכיח שלאליהו כישורים מיוחדים ויוצאי דופן ביחס למועמדים אחרים.

במהלך הדיון בחנו השופטים את חומרי ועדת האיתור, ובכללם דירוגי המועמדים. לפי הדיון, השופטים העלו שאלות בנוגע לטענה כי לאליהו יתרון מקצועי מובהק על פני מועמדים אחרים.

שלוש עתירות הוגשו נגד המינוי, ובהן עתירת האקדמיה למען ישראל דמוקרטית, עתירה משותפת של שדולת הנשים, נעמת ופורום דבורה, ועתירה נוספת של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

בין הטענות שהועלו: קיומה של זיקה משמעותית בין סמוטריץ' לאליהו וכן שאלת הייצוג ההולם לנשים בהליך המינוי.