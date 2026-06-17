תא"ל (מיל') אמיר אביבי, שסיים באחרונה את תפקידו כיושב ראש תנועת "הביטחוניסטים" לאחר שש וחצי שנים, רמז בריאיון ל־103FM כי בכוונתו להיכנס לזירה הפוליטית. לדבריו, "כרגע אני קודם כל נושם. בעוד חודש או חודשיים כולכם תדעו".

אביבי התייחס לרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, ואמר כי אינו מתחבר לאמירות המגדירות אותו כבינוני. עם זאת, הוא ביקר את השיח הציבורי שלדבריו נוטה "לשפוך את התינוק עם המים" גם כלפי קצינים בכירים שביצעו שגיאות והיו שבויים בקונספציה.

במקביל מתח אביבי ביקורת חריפה על חלקו של איזנקוט במלחמת לבנון השנייה, שאותה כינה "המלחמה הכי כושלת בהיסטוריה של מדינת ישראל". לדבריו, המערכה תוכננה באופן שגוי, בין היתר בשל העתקת שיטות פעולה מיהודה ושומרון ללחימה בלבנון, מה שהתברר בשטח כלא רלוונטי.

לדבריו, קיצוץ משמעותי בכוחות היבשה ושחרור מאות אלפי אנשי מילואים התרחשו בתקופה שבה בני גנץ היה רמטכ"ל ואיזנקוט שימש כסגנו. הוא הוסיף כי האחריות לכך משותפת, וכי אף שהיו ממשלות שלא הקצו את התקציבים הנדרשים, הצבא לא התריע באופן חד וברור כי הוא פועל מתוך קונספציה.

בסיום הריאיון התייחס אביבי גם לסוגיית גיוס החרדים ולמחסור בכוח אדם בצה"ל. הוא אמר, "יש פה תהליך שצריך לעשות עם החברה החרדית, אבל נדרשת נחישות. אי אפשר לעבור לסדר היום כשבסופו של דבר העומס על המשרתים הוא מטורף. אני לא אומר 'נטל', כי לשרת זו זכות, אבל חייבים לטפל בזה".