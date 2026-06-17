נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (רביעי) בגוש עציון במסגרת אירועי 80 שנה להקמת הקיבוץ משואות יצחק.

הביקור, שהתקיים בהובלת המועצה האזורית גוש עציון, כלל סיור ביישוב גבעות, צפייה בחיזיון בכפר עציון, מפגש עם ותיקי הגוש וטקס נטיעת עץ במשואות יצחק הישנה.

בפתח הביקור הגיע הנשיא ליישוב גבעות, שם שמע על תנופת הפיתוח ועל התוכנית שאושרה לאחרונה להקמת 800 יחידות דיור. בפניו הוצג חזון היישוב המשלב אנשים עם צרכים מיוחדים כחלק בלתי נפרד מהמרקם הקהילתי, החינוכי והתעסוקתי.

בהמשך ביקר הנשיא ב"חדר השיבה" בכפר עציון, שם צפה בסרטון העוסק בסיפור הנפילה והזיכרון. לאחר מכן נפגש במשואות יצחק הישנה עם ותיקי הגוש ובני משפחות המייסדים.

שיאו של הביקור היה בטקס נטיעת עץ במשואות יצחק הישנה, הנקראת על שם סבו של הנשיא, הרב הראשי יצחק הלוי הרצוג ז"ל. לפני כארבעים שנה נטע במקום עץ גם אביו של הנשיא, הנשיא השישי חיים הרצוג, וכעת שב הנשיא יצחק הרצוג לאותה הנקודה ונטע בה עץ נוסף, על רקע ההחלטה שהתקבלה לאחרונה להקים בחודשים הקרובים את היישוב החדש "משואות הר" על אותה הגבעה.

הנשיא שיתף בתחושותיו ואמר, "מרגש מאוד להיות כאן, במקום שמגלם עבורי את סיפורה של מדינת ישראל ואת סיפורה של משפחתי. מסבי וסבתי שהגיעו לכאן כשהאדמה הייתה צחיחה, דרך אבי שנטע כאן שורשים, ועד הדור הבא שנמצא איתנו היום. זהו סיפור של אמונה, התיישבות, בנייה ותקווה".

עוד הוסיף הנשיא, "דווקא בימים האלה, המסר שיוצא מהמקום הזה הוא שאין לנו דרך אחרת אלא להמשיך יחד, מתוך אחריות משותפת, לחזק את מה שמחבר בינינו ולהמשיך לבנות את מדינת ישראל". ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, אמר כי ביקור הנשיא מסמל "רגע של סגירת מעגל ציונית, משפחתית ולאומית", והוסיף כי הקמת היישוב "משואות הר" מבטאת "זיכרון שהופך לבניין, ושל שיבה שהופכת לחיים".