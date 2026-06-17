ראשי ישיבות ההסדר החרדיות שיגרו היום (רביעי) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט, ובו הצעה למתווה חדש לפתרון משבר הגיוס.

לפי ההצעה, תחוקק הוראת שעה למשך שנה אחת שתעצור את מעצרי בני הישיבות והעריקים החרדים, ובמקביל יקודמו צעדים להרחבה משמעותית של היקפי הגיוס בקרב צעירים חרדים שאינם לומדים.

במכתבם מדגישים ראשי הישיבות כי בשונה מיוזמות אחרות שהתמקדו בעצירת הסנקציות בלבד, המתווה כולל התחייבות אופרטיבית להגדלת מספר המשרתים. לדבריהם, שילוב שני המרכיבים עשוי לאפשר למהלך לזכות בתמיכה פוליטית רחבה ולעמוד גם במבחנים המשפטיים.

לדברי הרבנים, גל המעצרים הנוכחי פוגע באמון מול הציבור החרדי ומרחיק צעירים ממסלולי השירות. הם מציעים לנצל את שנת ההוראה הזמנית לקידום ארבעה יעדים מרכזיים: שילוש מספר תלמידי ישיבות ההסדר החרדיות בגיבוי תקציבי ממשלתי, הרחבת מסלולי השירות בצה"ל ובגופי הביטחון וההצלה, יצירת מסלולי שירות ומילואים מהירים לבוגרים שלא התגייסו בעבר, וניהול קמפיין הסברה לעידוד שירות במסלולים המותאמים לאורח החיים החרדי.

עוד נכתב במכתב כי הניסיונות להסדרת הסוגיה בעשור האחרון נכשלו בשל חוסר יכולתם של מערכת המשפט, המערכת הפוליטית וצה"ל לייצר את התנאים והאמון הנדרשים מול הציבור החרדי. לטענת ראשי הישיבות, המפעילים בין היתר את המסגרות המשולבות ואת חטיבת "חשמונאים", פתרון המשבר מחייב הכרה בערך לימוד התורה לצד יצירת מסלולי שירות מעשיים עבור מי שאינם תלמידי חכמים, מתוך שאיפה להגיע להסדר קבוע בדרכי נועם ושלום.