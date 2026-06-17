הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, התייחס לחיבור בינו לבין הראשון לציון הרב דוד יוסף, במסגרת מעמד הכתרתו של הרב יצחק ורדי לרבה של קריית אונו.

בדבריו הדגיש כי תפקידם של הרבנים הראשיים הוא שליחות ציבורית ולא מעמד של שררה.

לדבריו, "כידוע, הלבנה נתמעטה בגלל שבאה בטרוניה להקב"ה על כך שאין שני מלכים שולטים בכתר אחד. וההסבר בזה הוא לא עצם הטענה שלה, שהיא טענה נכונה, אלא הטרמינולוגיה, זה שהיא ייחסה לעצמה מלכות. שליחות היא לא מלכות, היא עבדות. הרב דוד ואני עבדים של הציבור, וככאלה אנחנו מצליחים למלא את השליחות שלנו באחווה וברעות אמיתית".

בהמשך התייחס הרב בר לבחירתו של הרב יצחק ורדי ואמר כי היא באה לאחר שנים של מסירות לציבור. "הרב ורדי נבחר בזכות זה שהוא שירת את הציבור במסירות במשך שנים ארוכות. הוא לא הסתופף במגדל השן, לא התנשא ולא התרחק, אלא בדיוק להפך. דעתו מעורבת עם הבריות".

הרב בר הוסיף כי "כתוב שיהושע בן נון נבחר בגלל שהוא סידר את הספסלים ופרס את המחצלות. זה סימן שהמנהיג צריך להיות עבד לעם הקודש. כמו שהיה חותם הרב קוק 'עבד לעם הקודש בארץ הקודש'. כך גם כבוד הרב ורדי, כל כולו מסירות ועבדות לשליחות שלו. וזה הכלי ההכרחי ביותר על מנת שיעלה ויצליח בתפקיד החשוב שהוא נכנס אליו כעת".