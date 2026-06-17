חנוכת הסניף יבנה צילום: ללא

תנועת הנוער 'אריאל' חנכה סניף ראשון בעיר יבנה. במעמד הפתיחה השתתפו ראש העיר רועי גבאי, מנכ"ל העירייה לוי איטח, מנהלת מחלקת הנוער, הילה לוי, מזכ"ל תנועת אריאל, אלחנן וולף ונציגת ההורים ורד בן הרוש.

ראש העיר, רועי גבאי, בירך את החניכות: "פתיחת הסניף היא בשורה עבור משפחות רבות וחלק מתפיסה הרואה בכוחן של תנועת הנוער לעצב דור של מנהיגות צעירה, ערכית ומעורבת בקהילה. אני מאחל לשנים של עשייה, חברות, התנדבות והגשמה, ומברך את כל השותפים שהובילו את המהלך החשוב הזה".

מזכ"ל תנועת אריאל, אלחנן וולף, הוסיף: "בנות יקרות, כל מה שאתן עתידות לעשות כאן הוא להוסיף עוד אבן בבניין בית המקדש בדרך של קבלת ערכים, התנדבות למען העיר ולימוד תורה. זכינו שיש לנו שותפים מדהימים בעיר שנרתמים כדי שתצליחו. תודה מיוחדת לראש העיר רועי גבאי על הדחיפה והתמיכה, בציפייה לבניין אריאל".