אלימות נגד מפגינים חרדים בכביש 4 מאיר פ.

פרשן חדשות 12, עמית סגל, יוצא נגד מה שהוא מגדיר אפליה מצד המשטרה והתקשורת כלפי מפגינים חרדים כפי שבאה לידי ביטוי הבוקר (רביעי) בכביש 4.

סגל פותח ומדגיש כי "הפלג הירושלמי הוא כת קיצונית ופנאטית וחסימת כבישים היא מעשה פלילי בריוני שמשום מה נורמל פה - אבל אכיפה משטרתית לא יכולה להיעשות על בסיס תיעוב".

הוא מציין כי "אלימות משטרתית שמופנית כלפי מבצע עבירה אחד ולא כלפי מבצע עבירה שני היא אכיפה בררנית פסולה. כולנו יודעים מה היה קורה פה לו אלימות כזו הייתה מופנית אל חוסמי קפלן".

את הביקורת הוא מפנה גם כלפי התקשורת והמערכת הפוליטית. "היעדר הסיקור התקשורתי לפער הזה מגעיל לא פחות מאשר הפער בין השבחים שחלק בן גביר למשליך רימון ההלם באיילון ובין הזעזוע הבוקר מהשלכת רימוני הלם".

"גועל נפש של אפליה באכיפה, בסיקור ובתגובות", מסכם סגל.