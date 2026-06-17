מכה לש"ס: בג"ץ קבע כי הליך בחירת נציגי מועצת הרבנות לוועדות הבחינה לרבנים אזורים יפתח מחדש.

בהחלטה שניתנה היום (רביעי), הורה בית המשפט על ביטול החלטת ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום 12 באפריל, בכל הנוגע למועצות מקומיות שבהן טרם הסתיים הליך בחירת רב יישוב או רב אזורי. בין היישובים והמועצות שנכללו בהחלטה: עמק יזרעאל, לכיש, בקעת הירדן, שער הנגב, כפר פינס, גלבוע ומטה בנימין.

לפי ההחלטה, מועצת הרבנות תפרסם עד 18 ביוני קול קורא, שבמסגרתו כל אדם העומד בתנאי הסף הנדרשים של רב יישוב מכהן או רב אזורי יוכל להגיש את מועמדותו לשמש כנציג מועצת הרבנות בוועדת הבחינה. הגשת המועמדויות תתאפשר עד 26 ביוני ובתמיכת אחד מחברי מועצת הרבנות.

לאחר סיום מועד ההגשה תתכנס מועצת הרבנות מחדש ותדון בבחירת נציגיה לוועדות הבחינה מבין כלל המועמדים שהגישו מועמדות כדין. עוד נקבע כי מועד הישיבה יפורסם לציבור לפחות שלושה ימים מראש.

בהחלטה הובהר כי חבר מועצת הרבנות שהציג את מועמדותו לוועדת בחינה מסוימת לא יוכל להשתתף בדיון הנוגע לבחירת נציג מועצת הרבנות לאותה ועדה. בנוסף נרשמה הצהרת מועצת הרבנות שלפיה גורמי המדינה הרלוונטיים יפעלו בהקדם לגיבוש נוהל להסדרת בחירת נציגי המועצה לוועדות הבחינה.

ברקע עומדות הבחירות לרבנים בכל רחבי הארץ שם ש"ס מנצחת ברוב המוחלט כאשר שאר הציבורים הדתיים, הן הציונות הדתית והן חב"ד נדחקים לשוליים.