אגודת אל-אקצא לטיפוח ההקדשים והמקומות הקדושים חנכה לפני מספר ימים את בית התפילה הנייד השני בכביש 6, באזור באקה אל-גרבייה וג'ת. בית התפילה נועד לספק מקום מוסדר, על פי ההלכה האסלאמית, לקיום תפילה בתנאים הכוללים בין היתר שטיח ומיזוג אוויר.

כיום פועלים בכביש 6 שני בתי תפילה ניידים עבור מוסלמים, האחד עבור נהגים הנוסעים צפונה והשני עבור נהגים הנוסעים דרומה. המיזם נועד לאפשר קיום תפילה במהלך הנסיעה בתנאים מוסדרים.

בטקס חנוכת בית התפילה הנייד השני השתתפו יו"ר אגודת אל-אקצא, השייח' ספוות פרייג', המשמש גם מנהיג התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, סגן ראש התנועה האיסלאמית יוסוף אל-קרם וחבר הכנסת וליד טהא (רע"ם).

ראשי התנועה האיסלאמית ואגודת אל-אקצא ציינו כי קיימת תוכנית להקים בתי תפילה נוספים במוסדות ציבור עבור נהגים, נוסעים והציבור הרחב.