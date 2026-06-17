מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית פרסמה היום (רביעי) את תוצאות חלק ממבחני הרבנות שנערכו במועד איי, בתוך זמן שיא של כחודש וחצי מקיום הבחינה.

המבחנים בהם פורסמו התוצאות הם שו"בים - מנקר, שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, ראש צוות. מילה וגירות (לשם גירות), משגיח כשרות, רב צבאי - כל הנושאים, משגיח כשרות, רישום נישואין ומצוות התלויות בארץ.

במועד המבחן האחרון שנערך בחודש אייר, ניגשו למעלה מ-3,800 נבחנים בנושאי הבחינות השונים ברבנות.

הציונים במבחני הרבנות פורסמו בתוך 36 ימי עבודה (בעוד שהרבנות הראשית מחויבת לפרסום התוצאות בתוך 90 יום), זאת בין היתר בעקבות שיפורים רבים שהוכנסו במחלקת הבחינות וייעול הליך הבדיקה.

פרסום הציונים, תוך זמן קצר, מאפשר לנבחנים להיערך, במידת הצורך, לבחינה חוזרת במועד העוקב שרישומו פתוח.

ברבנות הראשית מציינים בסיפוק את איכות השירות הניתן לנבחנים, את ייעול המערכות ואת הפקת הלקחים בכל מועד בחינה, יחד עם האמון הרב שיש למבחני הרבנות הראשית אשר בא לידי ביטוי בכמות הנבחנים ההולכת וגדלה ממועד למועד.