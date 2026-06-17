אלפי חסידי גור הפגינו הערב (רביעי) מחוץ לכותל כלא 10 הצבאי בבית ליד במחאה על מעצר עריק מהחסידות.

להפגנה הגיע, באופן נדיר, גם מנהיג מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר.

במהלך אירוע המחאה נשא דברים הרב חיים דנדרוביץ', ראש ישיבת "אמרי אמת", שאמר "אנחנו מאמינים שכל כלל ישראל היו במתן תורה, גם אלה שהיום נלחמים נגדנו על התורה, גם אבותיהם היו על הר סיני, וגם הם שומעים 'אוי לבריות מעלבונה של תורה'. באנו לא עם אלימות, באנו בתפילות להתפלל לקב"ה שגם אלה יחזרו בתשובה, להפסיק לעשות עלבונה של תורה".

הוא תקף את סדר העדיפויות של מערכת אכיפת החוק. "יש כל כך הרבה גניבות, כל כך הרבה השחתה בארץ, על זה המשטרה לא יוצאת מגדרה, על מה כן? על אותה כבשה קטנה. המשטרה מצאה פנאי להתעסק במי שלומד תורה. אומרים שאנחנו משתמטים מחובה שמוטלת עלינו, הבחורים והאברכים שלנו משועבדים לתורה, אנחנו משתמטים? אנחנו לא משתמטים מהחובה הראשונה שהוטלה עלינו, אבל מסביבנו המונים שהשתמטו מחובת תורת ישראל, משמירת שבת, ממצוות, ולנו הם קוראים משתמטים. הם משתמטים מעבודת השם".

"במדינות קומוניסטיות אצל לנין וסטאלין לקחו אנשים שישבו ולמדו תורה לבית הכלא. אנחנו מחזקים את אלה שנכנסו, אנחנו עומדים לצידם", סיכם.