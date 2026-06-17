בג"ץ קבע היום (רביעי) כי מועצת הרשות השנייה בראשות מרדכי מרדכי תמשיך לפעול, למרות ההתפטרות הקולקטיבית של שישה מחבריה, בעקבות לחצים שהופעלו עליהם על ידי שר התקשורת שלמה קרעי ואנשיו.

"בנסיבות ייחודיות וחריגות אלה, ועל מנת שלא לאפשר הכשלה ושיתוק מכוונים של פעילות המועצה בתקופת צו הביניים, ועד למתן פסק הדין בעתירות, מצאנו לקבוע כי בשלב זה חברי המועצה המתפטרים לא יובאו בחשבון לעניין מניין חברי המועצה "היוצאת" על כל המשתמע מכך", כתבו השופטים הנשיא יצחק עמית, אלכס שטיין ורות רונן.

אתמול קיים בג"ץ דיון ארוך בחמש עתירות שהוגשו נגד מינוי המועצה החדשה בראשות ד"ר יפעת בן חי שגב, אחרי שדרשו לקבל תצהירים של חברי המועצה המתפטרים בנוגע למעורבותו של קרעי בהחלטתם להתפטר.

השופטים מתחו ביקורת על התנהלותו של השר קרעי בהחלטה: "עיון בתצהירי השר ובתצהירי חברי המועצה המתפטרים מעלה חשש כבד כי התפטרותם כוונה אך לסיכול החלטות קודמות שניתנו על ידנו בהליך דנן, תוך שיבוש יכולתו של בית משפט זה לברר את מכלול הטענות שעל הפרק", הבהירו.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הגיב "בג"צ לא מעל החוק, ולכן לא משנה מה הוא קובע, אנחנו ננצח. הדמוקרטיה תנצח את הדיקטטורים בגלימות שמחליטים פעם אחר פעם לרמוס את החוק. כלבוש נחליפם ויחלופו. בקרוב בעז"ה.

החוק קובע שדרושים לפחות 2/3 מתוך 15 חברי המועצה לקיום המועצה, ובג"צ קובע, ככה סתם כי בא לו, ששבעת החברים שנשארו מהמועצה "היוצאת" מספיקים. גם חשבון הם לא יודעים שם. מכיוון שלבג"ץ אין סמכות לצפצף על החוק, הלכה למעשה אין שום תוקף חוקי להחלטה הזו ולא לאף החלטה שיקבלו שבעת חברי המועצה הנותרים.

ומה הצעד הבא אתם שואלים? בקרוב בג"ץ יחזיר את ממשלת ישראל "היוצאת" בראשות בנט-לפיד-עבאס והם יהיו רשאים לקבל החלטות בצו ביניים. וכל זה כדי לגרום לכם לחשוב שאין טעם ללכת לקלפי… אבל אנחנו נלמד אותם בבחירות הקרובות מהי דמוקרטיה. העם יהיה הריבון - על אפם ועל חמתם".