מפלגת "ברית לאומית דמוקרטית" (בל"ד) הודיעה כי בתקופה הקרובה יתמקדו המאמצים הפוליטיים בהקמת רשימה משותפת משולשת שתכלול את חד"ש, תע"ל ובל"ד.

הסיבה לכך נומקה בקשיים בשיחות לצרוף הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) לרשימה משותפת מרובעת ובהחלטת רע"מ להקפיא את השתתפותה בשיחות.

עוד ציינה בל"ד כי המשא ומתן להקמת רשימה משותפת מרובעת הגיע למבוי סתום, ולאחר שתקום רשימה משותפת משולשת ייעשה ניסיון נוסף לצרף את רע"מ בהתאם לנסיבות הפוליטיות.

לדברי בל"ד, נציגי רע"מ הציגו בשיחות תנאים חדשים והתגלעה מחלוקת על האופן בו תיקבע חלוקת התפקידים בין המפלגות השונות.

מפלגת חד"ש טענה כי הקושי בשיחות נובע מרצונה של רע"מ להצטרף לממשלת שינוי לאחר הבחירות הקרובות, בהתאם לתיאום שמיוחס לה עם נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.

חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, הסביר כי רע"מ מעוניינת להשפיע פוליטית באמצעות חבירה לממשלת שינוי, והיה מעוניין שחד"ש ותע"ל יספקו רשת ביטחון פוליטית עבור ממשלה במסגרת חלוקת התפקידים בין המפלגות הערביות.