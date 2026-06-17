תיעוד: חיסול מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר צילום: דובר צה"ל

צה"ל חיסל אתמול (שלישי) במרכז ברצועת עזה את אחמד אבו הין, ראש חוליית צליפה בזרוע הצבאית בארגון הטרור הרצלני חמאס, ואת מחמוד וליד גבר אבו הין, מחבל נוסף בארגון.

שני המחבלים השתתפו באופן פעיל בטבח בעוטף עזה ב-7 באוקטובר. בצה"ל ציינו כי המחבלים פעלו לשיקום ארגון הטרור חמאס בניגוד להסכם הפסקת האש, ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

תיעוד מהחיסול דובר צהל

מוקדם יותר פורסם כי צה"ל תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל מחמד סעיד אחמד נמרוטי, מפקד מחלקה בחמאס.

נמרוטי פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח השבעה באוקטובר והשתתף באופן פעיל במעשי הרצח והחטיפה. לאורך המלחמה, לקח המחבל חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי מנהרות חמאס ברצועה.

בתקיפה נוספת שבוצעה במרכז רצועת עזה, חיסל צה"ל את מעאויה סלימאן צקר עאידי, מפקד מחלקה במחנות המרכז של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

המחבלים שחוסלו צילום: דובר צהל

עאידי פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר והיה שותף לפעילות הטרור במרחב. לאורך הלחימה ובתקופה האחרונה, שני המחבלים שחוסלו קידמו באופן עקבי מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל.

בצבא הבהירו כי עאידי לקח חלק בהטמנת מטעני נפץ נגד הלוחמים, והשניים חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.