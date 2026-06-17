הזמר והיוצר קובי אפללו הוציא היום את אלבומו השישי, "בית", המסכם 20 שנות יצירה מוזיקלית. האלבום כולל כעשרה שירים חדשים, שאת רובם כתב והלחין אפללו, בהפקתו המוזיקלית של שמעון יחיא.

לצד אפללו השתתפו ביצירת האלבום גם לי בירן, שכתב שניים מהשירים, ודור דניאל שהפיק מספר רצועות. האלבום ממשיך את הקו האישי שמאפיין את יצירתו של אפללו ועוסק בנושאים של זהות, שייכות, משפחה ותקווה.

את יציאת האלבום מלווה הסינגל החדש "שמחה", שכתב והלחין אפללו. השיר נכתב מתוך המציאות הישראלית של התקופה האחרונה ומשלב מסרים של חוסן, אמונה ואופטימיות לצד התייחסות לאתגרים שעוברת החברה הישראלית.

במרכז השיר ניצבת דמותה של "שמחה", המתוארת כמי שמצליחה למצוא אור גם ברגעים קשים. בהמשך מופיעה גם "תקווה", המוצגת כשותפתה לדרך, כחלק ממסר המבקש לעודד חיבור לכוחות חיוביים גם בתקופות מורכבות.

באחד מבתי השיר מתייחס אפללו למציאות הביטחונית והחברתית בישראל ושר: "המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים". בהמשך הוא קורא "להרים את הלב מהרצפה" ולמצוא מחדש מקום לשמחה ולתקווה.

קדמו לאלבום מספר סינגלים, בהם השיר "ישראל", שזכה לחשיפה רחבה בתחנות הרדיו ובמצעדי ההשמעות. לדברי אפללו, האלבום "בית" מבקש לחבר בין הסיפור האישי שלו לבין הסיפור הישראלי הרחב.

גם עטיפת האלבום נבנתה סביב הרעיון הזה וכוללת פריטים אישיים מתחנות שונות בחייו, בהם תמונתו כנער, הגיטרה הראשונה שקיבל מאמו, בית ילדותו במושב חוסן וחפצים מבית סבתו. עבור אפללו, אלה מסמלים את משמעותו של "הבית" כמקום שממנו יוצאים ואליו תמיד חוזרים.