מנהלי סניפי רשת "זול ובגדול", שבהם נמכרו מחיות המזון של חברת "פרינוק" שבהן נמצאו חומרי הרגעה, זומנו לחקירה במשטרה שתתקיים מחר. שני הסניפים שבהם נמצאו המוצרים המורעלים - פעלו ללא רישוי עסק ובתנאי תברואה ירודים.

במשטרה פונים הערב (רביעי) באופן חריג לציבור ומבקשים לבדוק, שהמוצרים שרוכשים לילדים סגורים ואטומים בעקבות פרשת חומרי ההרדמה שנמצאו במחיות מזון של חברת פרינוק.

"נכון לרגע זה, ידוע לנו על שני מקרים בלבד ממוצרים שנרכשו בשני סניפים שונים", אמרה סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת החקירות והמודיעין של מרחב ציון. "החקירה מתנהלת בצורה יסודית ומאומצת, כבר מיום חמישי האחרון, ובשיתוף פעולה מלא של כלל הגורמים, ובפרט עם משרד הבריאות".

עוד אמרה סנ"צ בוארון כי "גם היום, לאור ממצאים שעלו, החוקרים המשיכו לבצע מגוון פעולות מגוונות, הן במישור הסמוי והן במישור הגלוי. לאור העובדה שמדובר בפעוטות וקטינים, אנחנו עושים הכל ונהפוך כל אבן ואבן כדי למנוע פגיעה נוספת בילדים".

מוקדם יותר הודיע משרד הבריאות להורי הפעוטות שאושפזו בעקבות צריכת מחיות הפרי של חברת "פרינוק", כי בבדיקות מעבדה אכן נמצאו בתוכן חומרי הרדמה. בעקבות החשיפה, תקיים ועדת הבריאות בכנסת דיון בנושא.

על פי החשד, הפעוטות צרכו מחיות מסוגים שונים, חוו תסמינים של אפתיות וחולשה, ופונו לבית החולים הדסה עין כרם. שם הם אושפזו להשגחה, ורק לאחר מכן שוחררו לביתם.