מסמך העקרונות המלא שהושג בין ארה"ב ואיראן נחשף הערב (רביעי) ומציג תמונת מצב שמאפשרת לאיראן הישגים רבים בעוד היא מתחייבת רק שלא לפתח נשק גרעיני.

ההסכם מקצה פרק זמן קצוב של 60 ימים לניסוח הסדר סופי.

בינתיים מחייבת ארה"ב להסרת המצור הימי וכל הפרעה או מגבלה אחרת שהטילה על איראן ולהרחיק את כוחותיה מהאזור.

איראן הסכימה להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים, ללא כל תשלום, למשך 60 יום בלבד, מהמפרץ הפרסי אל ים עומאן ובכיוון ההפוך.

עוד בהתחייבויות האמריקניות: לגבש תוכנית סופית ומוסכמת בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ולפיתוח הכלכלי של איראן, לבטל את כל סוגי הסנקציות שהוטלו על המשטר בטהרן כולל מצד מועצת הביטחון של האו"ם, מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והעיצומים שהוטלו מצד הממשל האמריקני.

ארה"ב גם התחייבה באופן מיידי להנפיק פטור שיאפשר את ייצוא הנפט הגולמי האיראני, מוצרי הנפט ותוצריהם, וכן את כל השירותים הנלווים, לרבות עסקאות בנקאיות.

איראן מנגד מתחייבת כי "לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני". המדינות הסכימו להסדיר את סוגיית החומר המועשר שנצבר במלאי באמצעות מנגנון שיוסכם במשותף - שיוביל לדילול החומר המועשר.