האם יצרניות בינלאומיות של ציוד בנייה יעמדו לדין בגין סיוע לפשעי מלחמה, לאחר שהדחפורים שלהם סייעו לצה"ל להרוס בתים?

ה"גרדיאן" הבריטי הציג תמונות של דחפורים בשימוש צה"ל הורסים בתים ומבנים ציבוריים בדרום לבנון, כאשר על פי מומחי זכויות אדם, יצרניות הדחפורים עלולות לעמוד בפני המשפט על "סיוע לביצוע פשעי מלחמה".

בין היתר מופיעים בצילומים דחפורים וכלים הנדסיים כבדים מתוצרת וולוו, יונדאי, קטרפילר, היטאצ'י, קומאטסו ודוסאן.

למרות הטענות של צה"ל כי המקומות שנהרסו שימשו את אנשי חיזבאללה לתכנון הוצאת פעולות טרור, ארגון Human Rights Watch טען כי ההרס של המבנים עלול להיחשב כ"פשע מלחמה". לטענת ראשי הארגון, החברות שסיפקו את הדחפורים וכלי ההנדסה הכבדים לצה"ל, עלולות למצוא את עצמן מאשמות בבית המשפט ב"סיוע לביצוע פשעי מלחמה".

מארק דאמט, סגן מנהל בכיר וראש מחלקת עסקים, ביטחון וזכויות אדם בארגון 'אמנסטי אינטרנשיונל' אמר ל"גרדיאן" כי "עסקים המבצעים פעילויות התורמות להפרות חמורות של החוק הבינלאומי בלבנון, כגון הרס נרחב של רכוש אזרחי, עלולים לחשוף את עצמם או את הדירקטורים והמנהלים שלהם, לסיכון של העמדה לדין בגין שותפות בפשעי מלחמה". הוא גם האשים את ישראל כי היא משתמשת בציוד הכבד להרוס בתי פלסטינים ביהודה ושומרון.

חברת 'קטרפילר' נמצאת תחת ביקורת חריפה לאחר שסנאטורים דמוקרטים בארה"ב הצביעו בחודש אפריל בעד הצעה לעצור מכירת דחפורים מדגם D9 של קטרפילר בשווי 295 מיליון דולר לישראל. עם זאת, יש לציין כי ל"גרדיאן" הבריטי יש ביקורת חריפה כלפי ישראל בשנים האחרונות, ורבות מהכתבות של האתר מסיטות נגד ישראל באופן מכוון.