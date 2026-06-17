סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מציג שינויים בגוש מתנגדי נתניהו כשגדי איזנקוט מתחזק על חשבונם של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

מהנתונים עולה כי לו היו הבחירות נערכות היום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-22 מנדטים ומפלגת "ישר" של גדי איזנקוט ב-20.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד מקבלת 17 מנדטים, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 11, ש"ס 9, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 6, מפלגת הציונות הדתית 4 ורע"ם 4.

מפלגות המילואימניקים, בל"ד וכחול לבן נותרות מתחת לאחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש האופוזיציה הנוכחית בראשות איזנקוט מגיע ל-59 מנדטים, גוש הקואליציה בראשות נתניהו ל-51 מנדטים, והמפלגות הערביות ל-10 מנדטים.

הסקר בחן גם תרחיש של איחוד בין איזנקוט לבנט בראשות איזנקוט שצפוי להניב 35 מנדטים, ואילו תחת הנהגת בנט יזכה האיחוד ב-31 מנדטים. בשני התרחישים, מפלגת המילואימניקים עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, מה שמאפשר להגיע ל-61 מנדטים עם איזנקוט או ל-60 מנדטים עם בנט.