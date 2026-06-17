אלימות נגד מפגינים חרדים בכביש 4 מאיר פ.

מפקד מחוז ת"א ניצב חיים סרגרוף הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית שוטר שתועד בועט במפגין מהפלג הירושלמי הבוקר (רביעי) בכביש מספר 4, עד לבירור נסיבות האירוע.

ההחלטה התקבלה על רקע בחינה מחודשת של התנהלות כוחות הביטחון במוקדי החיכוך והפגנות הענק.

במקביל להחלטת מפקד המחוז, התייחס לנושא גם הדרג הפיקודי הבכיר. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי אמר כי "אם לאחר בחינת הסרטונים מהמחאה בצומת בני ברק נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית".

לדבריו "היו מפקדים בכירים במחאה והציפייה שלי מהם לשלוט באירוע".

רימוני עשן ואלות | תיעוד: שוטרים מכים מפגינים חרדים מאיר פ.

מוקדם יותר פורסם תיעוד חדש של אלימות השוטרים בכביש 4 סמוך לבני ברק: לאחר השלכת רימוני עשן נראים השוטרים רצים לעבר מפגינים ומכים אותם באלות בכוח רב.

במקביל תועד הרב יעקב מרקוביץ', אחיו של ראש ישיבת פוניבז' הרב שמואל מרקוביץ', מנסה לשכנע את מפקד תחנת המשטרה רמת גן-בני ברק, סנ"צ יובל שביט, להרגיע את הרוחות.

הרב מרקוביץ' בשיחה עם קצין המשטרה מאיר פ.

במשך דקות ארוכות דיבר הרב מרקוביץ' על ליבו של שביט וביקש ממנו להרגיע את הרוחות. המפקד הגיב: נעשה את הכל בתיאום. דקות ספורות אחר כך החלה השוטרים להכות בכוח רב את המפגינים.

בהנהגת הפלג הירושלמי הודיעו מוקדם יותר כי הם מעניקים גיבוי מלא למפגינים שנעצרו ונפצעו במהלך המחאה בכביש 4, והזהירו כי אם יימשכו לדבריהם אירועי האלימות מצד המשטרה, תוגש עתירה לבג"ץ נגד התנהלות הדרגים המפקדים.

בהודעת הפלג נמסר כי "שום הפעלת כוח לא תצליח לשבור את רוחם של המוחים", וכי ככל שההתנהלות המשטרתית תימשך, יפעלו בערוצים המשפטיים נגד הגורמים האחראים.