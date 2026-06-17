חנוך דאום בקבלת תואר ד"ר לשם כבוד דוברות

אוניברסיטת אריאל קיימה הבוקר (רביעי) את הטקס החגיגי השנתי להענקת תוארי דוקטור לשם כבוד. הטקס, שנערך בקמפוס האוניברסיטה.

התואר הוענק השנה לשבעה אישים בולטים מתחומי המדע, הביטחון, החברה והתרבות, כהוקרה על הישגים יוצאי דופן, מנהיגות ערכית ותרומה ארוכת טווח לחוסנה של מדינת ישראל ולקידום הידע האנושי.

רשימת מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד לשנת תשפ"ו כוללת את פרופ' יונינה אלדר, מהחוקרות המובילות בעולם בתחומי עיבוד האותות, הראייה הממוחשבת והבינה המלאכותית, וכלת פרס ישראל (2025). פרופ' אלדר זכתה בהכרה על פיתוח תחום הדגימה התת-נייקוויסטית, המהווה פריצת דרך מדעית בעלת יישומים בדימות רפואי, במערכות רדאר ובחיישנים חכמים, ועל פועלה לטיפוח דור העתיד של המחקר המדעי בישראל.

לצידה קבלו את התואר עדי אלטשולר, יזמת חברתית ומובילת שינוי בחברה האזרחית. התואר הוענק לה על ייסוד והובלת מיזמים לאומיים ובינלאומיים פורצי דרך, ובהם תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו", מיזם ההנצחה האזרחי "זיכרון בסלון" ורשת בתי הספר לחינוך משלב "אינקלו", אשר תרמו לקידום ערכי ההכלה, השוויון והערבות ההדדית.

בתחום הפיזיקה היישומית הוענק התואר לפרופ' אברהם גובר, חוקר ופיזיקאי בעל שם עולמי. התואר הוענק לו על עשורים של מחקר פורץ דרך בטכנולוגיות לייזר, אלקטרונים וקרינה, המשלב בין מדע בסיסי לפיתוחים הנדסיים מתקדמים בעלי יישומים תעשייתיים וביטחוניים וממצב את ישראל בחזית המחקר העולמי בתחומו.

נציג עולם הספורט והתרבות ברשימה הוא רב-אמן בוריס גלפנד, מבכירי השחמטאים בעולם ומי שייצג את מדינת ישראל בזירה הבינלאומית במשך למעלה משלושה עשורים, לרבות התמודדותו ההיסטורית על תואר אלוף העולם בשנת 2012. התואר הוענק לו על הישגיו יוצאי הדופן, שהציבו את ישראל בצמרת עולם השחמט והפכו אותו למקור השראה למצוינות, לחשיבה אסטרטגית ולהישגיות.

את התואר קיבלו גם בני הזוג אפרת וחנוך דאום; אפרת היא יזמית חברתית וחנוך הוא פובליציסט, סאטיריקן ומחבר רבי-מכר, שבספריו עסק רבות בזהות הישראלית. התואר הוענק להם כהוקרה על תרומתם לחיזוק הלכידות החברתית ועל פעילותם האזרחית הענפה ובראשה מיזם החירום הלאומי "מחבקים מילואימניקים", שסייע לאלפי משפחות משרתי מילואים ולעסקים שנפגעו במהלך המלחמה.

מערכת הביטחון יוצגה על ידי תא"ל (מיל') אביגדור קהלני, מגיבוריה הבולטים של מדינת ישראל, בעל עיטור הגבורה ועיטור המופת. התואר הוענק לו על תרומתו רבת-השנים לביטחון המדינה, על מנהיגותו המופתית בשדה הקרב ועל פועלו הציבורי כשר לביטחון פנים, כראש האגודה למען החייל וכמחבר ומרצה בנושאי מנהיגות ואחריות לאומית.

חנוך דאום, שבירך בשם מקבלי תואר הדוקטור לשם כבוד, פנה תחילה לאמו שישבה בקהל והתנצל בפניה על כך שאין לו תעודת בגרות. "לפחות עכשיו אני ד"ר", אמר בחיוך. בהמשך הודה לאוניברסיטת אריאל על ההוקרה, ופנה לנשיא האוניברסיטה ואמר כי לא הופתע מהנתונים המרשימים על שיעורם הגבוה של משרתי המילואים בקרב הסטודנטים באוניברסיטה והוסיף: "אני מאמין שבאוניברסיטת אריאל מצמיחים את ההנהגה הבאה של מדינת ישראל".

נשיא אוניברסיטת אריאל פרופ' אהוד גרוסמן אמר: "מקבלי התואר השנה מייצגים מצוינות במגוון תחומים: מדע, ביטחון, חברה ותרבות. כל אחת ואחד מהם הוכיחו כי הישגים אישיים מקבלים את משמעותם המלאה כאשר הם מתורגמים לתרומה לחברה, למדינה ולקידום האנושות. בדרכם, מקבלי התואר השנה עיצבו מציאות, הרחיבו את גבולות האפשר והותירו חותם משמעותי על החברה הישראלית ועל תחומי עיסוקם".

רקטור אוניברסיטת אריאל, פרופ' אלברט פנחסוב הוסיף: "כשמסתכלים על מקבלי תואר הדוקטור לשם כבוד שלנו השנה, אי אפשר שלא להתמלא בגאווה. אלו אנשים שבזכות פועלם מדינת ישראל ממשיכה לצמוח, להתפתח ולצעוד קדימה. עבור האקדמיה, הזכות להוקיר אותם היא גם הזדמנות להציב בפני הדור הבא מודל של מצוינות, מנהיגות ומחויבות לחברה".