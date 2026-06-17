גורמים בישראל אומרים כי ההסכם שעומד להיחתם בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע, כיוון שהוא "משחרר את הלחץ מוקדם מדי ומבטל את האיום הצבאי שהיה עד עכשיו על השולחן" - כך פורסם בכאן חדשות.

לדברי הגורמים, גם הסעיפים המחברים בין המתרחש באיראן ובלבנון מהווים בעיה, שכן "הם מנוגדים לא רק למה שישראל רוצה, אלא גם למה שלבנון מעוניינת בו".

הגורמים הוסיפו כי הצעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלפיה השיח בנוגע להגבלות תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן יידון במסגרת אזורית - כלומר, על ידי מדינות המפרץ - מביא לחשש בירושלים.

זאת, בשל העובדה שהוא לא יגביל בצורה מספקת את הטילים שמאיימים על ישראל.