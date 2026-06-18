הרב דוד סתיו: כדי שהמשפחה תשב יחד, צריך לפעמים לוותר צילום: באדיבות ערוץ משב

בפרק הבכורה של הפודקאסט החדש "מבט גדול" בערוץ משב, מבית רבני צהר, סיפק יו"ר הארגון, הרב דוד סתיו, הצצה ליחסיו המורכבים עם בני משפחתו החרדים, ושיתף כיצד המתחים האידיאולוגיים שקורעים את החברה הישראלית מחלחלים גם לתוך משפחתו הגרעינית.

כשנשאל כיצד אפשר לגשר על הפערים, הודה הרב סתיו כי באירועים משפחתיים אישיים הוא נאלץ להתפשר על עקרונותיו המקצועיים והאידיאולוגיים.

בריאיון, שהוקלט טרם חתונת בנו הצעיר שנערכה לאחרונה, שיתף הרב סתיו בדילמה: "ברור לי שכשאנחנו נזמין את בני המשפחה החרדים שלנו הם יקבלו אוכל בד"ץ ואנחנו הולכים לעשות שבת שבע ברכות. אז את כל הקייטרינג נעשה בד"ץ כדי שהם יוכלו לאכול. אני לא צריך להגיד לך מה אני חושב על כשרות הבד"ץ וכמה הייתי מאוד שמח שהאירוע כולו יהיה בכשרות של צהר, אבל בגלל ערך המשפחה אני מוותר על המון דברים כדי שהמשפחה תשב ביחד".

השסע המגזרי מקבל משנה תוקף, במיוחד סביב סוגיות נפיצות כמו השירות בצה"ל וגיוס חרדים. בהקשר זה, הסביר הרב מדוע לעיתים הפתרון היחיד לשמירה על התא המשפחתי הוא יצירת גבולות ברורים והימנעות משיח בנושאים מסוימים. "אני רוצה שנוכל לדבר על כל דבר עם כל אדם, אבל כל משפחה צריכה לדעת את כללי השיח שלה ואת הנקודות הרגישות", אמר הרב. "אני מדבר עם אחי, אבל אני חייב לומר בכנות - אני רוצה שהם יישארו אחים שלי, אני רוצה שהם יישארו אחיינים שלי ואני רוצה שירגישו את אהבתי אליהם ואת אהבתם אליי. לפעמים כשאתה רוצה ליצור שכנים טובים, שמים איזשהו גדר כדי ליצור שכנים טובים, ולפעמים היכולת לכבד זה לדלג על הנושא הזה".

את הגישה המכילה והמתונה כלפי קרוביו מייחס הרב סתיו לחינוך שספג בבית הוריו. הוא נזכר במסר המרכזי שהנחילה לו אימו, בתו של האדמו"ר מזוויהל. "אמא שלי תמיד אמרה לא להיות קיצוני אלא להיות אנושי ולהפעיל את השכל".