בקואליציה מתכננים למחוק מחוק הגיוס את כל הסעיפים מלבד סעיף שחרור העריקים על מנת לקדם את המהלך במהירות, כך דווח הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב'.

עם זאת, היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק, כבר הבהירה בשיחות סגורות כי תתנגד למהלך מסיבות משפטיות.

בשל המורכבות להעביר חוק בהליך מהיר מההתחלה, מעוניינים בקואליציה לבצע את המהלך ונחושים לקדם בכל זאת את החקיקה.

בליכוד הבטיחו ליו"ר ש"ס אריה דרעי כבר לפני כמה ימים שיביאו את החוק, אך בשל המורכבות המשפטית, תאריך היעד נדחה ליום שני הקרוב.

עם זאת, יו"ר דגל התורה משה גפני ונציגי המפלגות החרדיות האשכנזיות לא רואים במהלך פתרון ראוי ועדיין מתעקשים להעביר את חוק המעונות שאינו זוכה לרוב.