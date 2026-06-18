במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון הכנסת חושף לראשונה פרוטוקולים מסווגים מדיוני ועדת החוץ והביטחון, המספקים הצצה נדירה לדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים בחודשים שקדמו לחטיפת מטוס אייר פראנס ולאחד ממבצעי החילוץ הנועזים בתולדות ישראל.

מהמסמכים, שנותרו חסויים במשך עשרות שנים ונחשפים כעת על ידי ארכיון הכנסת, עולה כי ב-19 במרץ 1976 הופיע ראש הממשלה רבין בפני חברי הוועדה ודיווח על מבצע חשאי ביותר, שכונה לימים “מבצע צרבת". במסגרת המבצע סיכל השב"כ והמוסד ניסיון להפיל מטוס אל על ועליו 140 נוסעים שעמד לנחות בניירובי שבקניה. מאחורי התוכנית עמד ודיע חדאד, מבכירי החזית העממית לשחרור פלסטין.

“לפי הפרוטוקולים שנחשפים כעת מדיוני ועדת החוץ והביטחון", סיפר נתן לסט ראש תחום חשיפת חומרים מסווגים בארכיון הכנסת, “גילה רבין ז"ל, כי חמישה מחבלים - שלושה פלסטינים ושני גרמנים מארגון באדר-מיינהוף, שהיו קשורים גם לטרוריסט הנודע קרלוס, נעצרו בקניה בשלב ההכנות האחרון לירי טיל כתף לעבר מטוס ישראלי. רבין תיאר בפני חברי הוועדה את הרגישות יוצאת הדופן של המבצע, את שיתוף הפעולה עם קניה ואת הדרישה הקנייתית לסודיות מוחלטת סביב מעצר המחבלים".

באותו דיון, כפי שעולה מהפרוטוקול שנחשף כעת, השמיע רבין אזהרה שנשמעת כיום כמעט נבואית. “החשש שלי", אמר לחברי ועדת החוץ והביטחון, “שיהיה ניסיון של פיגוע - מיקוח כלפי הקנייתים ואז הם ילחצו עלינו להסגיר אותם".

שלושה חודשים לאחר מכן, ב-27 ביוני 1976, נחטף על ידי ארגונו של ודיע חדאד מטוס אייר פראנס לאנטבה. בין דרישות החוטפים הופיעה גם הדרישה לשחרר את חמשת המחבלים שנעצרו בקניה - אותם עצורים שעליהם דיווח רבין לוועדה שלושה חודשים קודם לכן.

פרוטוקול נוסף, שנחשף כעת לראשונה על ידי ארכיון הכנסת, מתעד את ישיבת ועדת החוץ והביטחון שנערכה ב-29 ביוני, יומיים לאחר החטיפה. בדיון קשר רבין בעצמו בין האירועים והביע חשש כי החטיפה נועדה להביא לשחרור אותם מחבלים. “אני מסרתי פעם בוועדה על משהו שכמעט קרה למטוס אל על באזור ניירובי", אמר רבין לחברי הוועדה. “אני מודה שכל הזמן, ועד הרגע הזה, אני מקווה שהחשש שלי הוא חשש שווא - שזה מבצע של ודיע חדאד כדי להבטיח את החזרת האנשים הנמצאים אצלנו".

יום לאחר מכן, בדיון נוסף של ועדת החוץ והביטחון, שתיעודו נחשף אף הוא לראשונה, פירט רבין את דרישות החוטפים והזהיר מפני חשיפת המבצע הסודי בקניה. "אם הפטפטת הישראלית לא תשבור את הענין, נוכל לעמוד בזה; ואם לא - אוי ואבוי" הזהיר ראש הממשלה. מהפרוטוקול עולה כי ממשלת קניה הכחישה באופן רשמי את עצם קיומם של העצורים, בעוד שבישראל חששו שכל פרסום עלול לסבך את המדינה האפריקנית ולפגוע במאמצים לשחרור בני הערובה. עוד הדגיש רבין בדיון הוועדה: "I מבקש להיזהר מאוד בבעיה המיוחדת של המדינה האפריקאית כי בנפשנו הדבר. אני מצטער לומר שאני סומך על העמידה שלהם, מאשר על כושר נצירת הלשון שלנו".

המסמכים שנחשפים כעת שופכים אור גם על מידת חוסר הוודאות ששררה בצמרת הישראלית בימים הראשונים למשבר. בניגוד לדימוי ההיסטורי שנוצר בדיעבד, האפשרות למבצע חילוץ נראתה באותם ימים רחוקה ביותר. בדיוני ועדת החוץ והביטחון אמר רבין כי “אין לנו אפשרות להגיע להימצאות ישראלית באוגנדה בשלב זה", והבהיר כי המידע המודיעיני שהיה בידי ישראל עדיין חלקי ולא מספק. שר המשפטים שמואל תמיר הטיל ספק ביכולת לבצע פעולה צבאית במדינה כה מרוחקת "שספק אם פאנטומים או יסעורים יכולים להגיע אליה" לדבריו, ורבין השיב בכנות שהשתמרה בפרוטוקול: “להגיע - כן; לחזור - אינני יודע".

מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי אמר "חמישים שנה אחרי המבצע ההירואי, אנחנו פותחים צוהר לכספת הסודות של ארכיון הכנסת עבור הציבור הרחב אשר מוזמן לגעת במסמכים הסודיים ולראות את הדברים בעיניו. פרויקט חשיפת מסמכי הארכיון המסווגים הוא חלק ממאמץ מתמשך של הכנסת לפתוח בפני הציבור את אוצרות הארכיון ולהציג לציבור מסמכים נדירים המאירים באור חדש רגעים מכוננים בתולדות הכנסת והמדינה".