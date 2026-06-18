מלחמת העצמאות הראשונה פרצה בטרור פלסטיני למחרת ההחלטה באו"ם על הקמת שתי מדינות במקום המנדט הבריטי, והפכה למלחמה כוללת מול צבאות ערב למחרת הכרזת המדינה היהודית באופן חד צדדי.

המלחמה הסתיימה בהסכמי שביתת-נשק, בלי הכרה של מדינות ערב במדינת ישראל! המלחמה הצליחה להרחיק את הכוחות הפולשים שאיימו לחסל את המדינה העצמאית ונכשלו - אבל ההכרעה לא הספיקה למניעת המלחמות הבאות! מדינת ישראל הצליחה להתחבר לירושלים, אבל העיר העתיקה, עטרות, נוה יעקב וגוש עציון נשארו בידי האויב הירדני!

פעולות התגמול בשנים הראשונות של מדינת ישראל היכו את קיני הטרור שפעלו בתמיכה מצרית וירדנית, אך לא השמידו אותם - רק מבצע 'קדש' הצליח לבלום את הטרור הערבי, ולהביא לרגיעה של 11 שנה! אבל גם זה לא הצליח למנוע את המלחמות הבאות! ישראל נאלצה לסגת ממרחבי סיני בלי תמורה ממשית!

מלחמת ששת הימים פרצה בהפתעה בגלל משבר כלכלי בישראל, וקונספציה מוטעית על הצבא המצרי שהיה עסוק בתימן, והביאה לראשונה במפעל הציוני לאחדות לאומית, עוד לפני הלחימה! המלחמה הסירה את האיום המצרי, הירדני והסורי בהצלחה היסטורית, והביאה לאיחוד ירושלים, ולשליטה ישראלית על ארץ אבותינו עד הירדן, ועל רמת הגולן, עד היום. שנים אחדות שלטנו גם במרחבי סיני עד להסכם השלום עם מצרים אחרי מלחמת יום הכיפורים! אבל גם המלחמה המדהימה ההיא לא הביאה להכרה במדינת ישראל בהסכמי שלום, ואחריה נפתחה מלחמת התשה בבקעת הירדן ובתעלת סואץ!

מלחמת יום הכיפורים פרצה בהפתעה חמורה, ושוב בגלל קונספציה מוטעית! בשלב הראשון נפלו רוב רמת הגולן וקו המעוזים בתעלת סואץ בידי אויבינו! המלחמה הפכה את הקערה על פיה והביאה לניצחון צבאי מדהים על צבאות סוריה ומצרים! המצרים גם שינו את האסטרטגיה שלהם לכיוון מדיני, והסכימו להכיר בישראל, בתמורה לנסיגה מכל סיני! אבל הסורים הסכימו רק להפסקת אש, ומלחמות הצפון נמשכות עד היום! גם מצרים לא הסכימה לקלוט וליישב בצפון סיני את המוני הפליטים מעזה, ורצועת עזה נשארה על גבולנו כפצצה מתקתקת!

מלחמות לבנון הסירו את איומי הטרור הפלסטיני שפרץ ממחנות הפליטים בלבנון, ואילצו את ערפאת לברוח לתוניס, ואחר כך לחפש הסכמות חלקיות עם ישראל! אבל במקום הטרור הפלסטיני צמח בלבנון הטרור השיעי, שהתעצם בסיוע סורי, והפך לשלוחה של איראן, עד היום!

מלחמת הטרור הפלסטיני (המכונה 'האינתיפאדה השנייה'), פרצה בראש השנה! היא הכריחה את מדינת ישראל לחזק מאד את השליטה הישראלית ביהודה ובשומרון, אבל לא הביאה לחיסול הטרור הפלסטיני, שממשיך לפגוע בנו עד היום!

מלחמת העצמאות 'השמינית' (המכונה 'חרבות ברזל') פרצה בהפתעה מזעזעת בשבת שמיני עצרת, ופגעה קשות ביישובי 'עוטף עזה' (היא "ארץ גרר" המקראית)! מלחמה זו גם ריסקה את האשליות על 'נסיגות תמורת שלום', ועם כל הפגיעות הקשות ביישובים גם נחשפה התגייסות יוצאת דופן של אזרחים ולוחמים שיצאו לקרב בלי שום פקודה, ובלמו את המתקפה! מדינת ישראל הצליחה להפוך את הקערה במלחמה מתמשכת, וצה"ל שולט ברוב רצועת עזה! אבל לא הושגה הכרעה מלאה של חמאס, בעיקר בגלל האמריקנים, שמתחשבים יותר מידי בקטאר!

בשלב השני של המלחמה ('עם כלביא'), הושגה עליונות אווירית מדהימה בשמי איראן, ופגיעה משמעותית מאד באויב העיקרי של מדינת ישראל במרחב! אבל לא הושגה הכרעה מול איראן בגלל האמריקנים, שהעדיפו תיווך מוסלמי!

בשלב השלישי של המלחמה ('שאגת הארי') הושגה פגיעה קשה מאד באיראן יחד עם האמריקנים, ובמקביל הושגה שוב רצועת ביטחון משמעותית בדרום לבנון! אבל לא הושגה הכרעה מלאה גם כעת, בגלל האמריקנים והקשרים שלהם עם המתווכות ובעיקר קטאר!

אין שום טעם להאשים מנהיגים בכך שמטרות המלחמות לא הושגו במלואן, כי כך היה בכל מלחמות העצמאות במדינת ישראל - לא ניתן להשיג את הכול! 78 שנה של מלחמות עצמאות עדיין לא הביאו להכרעה מלאה, ועידן המלחמות עוד לא הסתיים!

אבל מדינת ישראל מפולגת בתוכה בקרע עמוק מלא שנאה, ושני 'המחנות' אשמים! הקרע הזה היה גורם עיקרי לפריצת המלחמה בשבת שמיני עצרת! המלחמה הביאה לאחדות לוחמת אבל לא הביאה לממשלת אחדות לאומית!

הבחירות הקרובות רק מעצימות את השנאה הפנימית, וחובתנו העליונה היא להתגבר ולהתאחד!