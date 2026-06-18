סמוטריץ׳ חשף בטקס ההסדרה בגבעות: ״נקים עיר בגוש עציון״ דוברות

ביישוב גבעות בגוש עציון נערך אתמול (רביעי) טקס חגיגי לרגל הסדרת הקרקע של היישוב.

לצד מאות משתתפים, ומשפחות היישוב, השתתפו באירוע גם שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית יהודה ולד, ינקי קווינט, ומנכ"לית ומייסדת סדנת שילוב וממייסדות היישוב תמר הקשר.

האירוע כלל הופעה סוחפת של הזמר שולי רנד, והוא התקיים ברחבת סדנת השילוב, והקהילה המשלבת בגבעות, שיחד הגשימו חלום ולאחר עבודה של שנים חגגו את הסדרת הקרקע. באירוע השתתפו גם עשרות ילדים מילדי היישוב והיישובים הסמוכים.

ירון רוזנטל באירוע בגוש עציון צילום: דוברות

השר סמוטריץ' אמר באירוע: "אנחנו מציינים כאן את ההחלטה להקים פה ישוב - עיר גדולה, עם כל החשיבות האסטרטגית שלה לגוש עציון וליצירת הרצפים במרחב. יחד עם זה אנחנו חוגגים גם אישור תב"ע, עם אישור של מעל 800 יחידות דיור כאן".

בצלאל סמוטריץ' וירון רוזנטל צילום: דוברות

באירוע פגש סמוטריץ' את הדס, אלמנתו של יוסי הרשקוביץ הי"ד, מנהל תיכון פלך שנפל במלחמה. בנאומו הוא הזכיר את דמותו של יוסי: "אנחנו הולכים כאן בדרכו, ובדרכם של כל כך הרבה אנשים שהקריבו את החיים שלהם בשנתיים וחצי האחרונות, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בגבעות, בגוש עציון, בקרית שמונה, בשדרות ובמרחבים, ונוכל להיות כאן כעם חופשי בארצו".

ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, אמר באירוע: "התודה המרכזית למהפכה היא בראש ובראשונה לחברינו, השר בצלאל סמוטריץ'. שלא הרבה אנשים האמינו שיהיה ניתן להקים ישובים חדשים. מידי פעם קיבלו סמלי ישוב, ישובים בודדים, בתוך איזה קונסטלציה מאוד מאוד מיוחדת. אבל בימי הממשלה הזו, גוש עציון הכפיל את עצמו במספר היישובים ב-3 שנים האחרונות".