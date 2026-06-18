חאלד ג'מאל, תושב קלנסווה בשנות ה-50 לחייו, נרצח לפנות בוקר (חמישי) מירי בעיר. אשתו, גם היא בשנות ה-50 לחייה, נפצעה תחילה באורח אנוש לאחר שהשניים נורו בעת שנסעו ברכבם בדרכם לעבודה, ובהמשך נקבע גם מותה.

שוטרי מרחב שרון ותחנת טייבה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. מהמשטרה נמסר כי חוקרי הזיהוי הפלילי אוספים ממצאים וראיות בזירה, ובמקביל מתנהל מצוד אחר החשודים במעשה.

מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך.

פרמדיק מד"א אחמד אבו-שאח סיפר, "הגענו למקום וראינו את שני הפצועים סובלים מפצעי ירי בגופם. גבר בן 62 היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בסמוך הייתה אישה כבת 50, שגם היא סבלה מפצעי ירי. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים".

מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 129 בני אדם. אתמול נורה למוות סמיר אבו עראר (אלבוטי), תושב ערערה בנגב בשנות ה-40 לחייו, בעת ששהה ברכבו, ובמשטרה בודקים חשד כי הרקע למקרה הוא סכסוך בתוך השכונה.