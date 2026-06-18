נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע תסכול מראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שורה של שיחות טלפון ביניהם בשבועות האחרונים, כך עולה מדיווח שפורסם בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הפרסום, חילופי הדברים בין השניים הפכו למתוחים יותר ויותר ככל שטראמפ חתר להשגת הסדר דיפלומטי עם איראן, בעוד שנתניהו הציג עמדה הדורשת גישה קשוחה יותר והזהיר מפני הסתמכות על התחייבויותיה של טהרן.

בדיווח נחשף כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות נגעה לפעילות הצבאית של ישראל בלבנון. במהלך אחת השיחות, טראמפ אמר לנתניהו: "תפסיק להפציץ מבנים", אמירה המשקפת כעס בוושינגטון על התגובות הישראליות להפרות חיזבאללה במהלך הפסקת האש.

בשיחות נוספות הביע הנשיא האמריקני חשש מכך שהעימות מול איראן עלול לגרור השלכות כלכליות שליליות עבור ארצות הברית. מהדיווח עולה כי טראמפ הפך לממוקד באופן מובהק בעלויות הפוטנציאליות של עימות מתמשך, והפגין פחות פתיחות לטיעונים שהציגו צורך בפעולות צבאיות נוספות.

עוד צוין כי טראמפ אמר ליועציו שנתניהו לוחץ לעיתים תכופות לאישור מבצעים נוספים במקום לחתור לרגיעה. "הוא רוצה להפציץ את כולם".

בכיר בממשל האמריקני שצוטט בכתבה תיאר כי רבות מהשיחות בין שני המנהיגים התנהלו במתכונת קבועה, במסגרתה נתניהו הציג את הנימוקים לקיום פעולות צבאיות נוספות וטראמפ הקשיב לאותם טיעונים.

במהלך הדיונים על הסכם אפשרי עם איראן, נתניהו ערער על התפיסה לפיה ניתן לבטוח במשטר טהרן שיקיים את מה שהתחייב לבצע. הוא העלה תהיות לגבי האופן שבו ארצות הברית תפקח על האיראנים.

בבית הלבן ובלשכת ראש הממשלה הדגישו כי למרות חילוקי הדעות שני המנהיגים שומרים על קשר רציף.