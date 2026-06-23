חבר הכנסת אביחי בוארון הציג בדיון שהתקיים בועדת החוץ והביטחון של הכנסת נתונים מטרידים מאוד סביב גניבת מיליוני קוב של מים בידי הרש"פ שהתנהלותה גם מביאה לזיהום מי התהום של ישראל. בראיון לערוץ 7 הוא מרחיב.

"מדובר בשני אפיקים של גניבת מים בידי אנשי הרש"פ. אפיק אחד הוא אפיק של חיבור לצנרת תשתיות 'מקורות' שפרוסה ביו"ש, וזאת בחיבורים פיראטיים, מה שעושים ב-3-5 דקות כדי לגנוב מים ולהעביר אותם למאגרי מים תת קרקעיים, לשדות ולבתים שלהם. יש כאלה ברש"פ שסוחרים במים אחרי שגנבו אותם ממקורות, ויש מי שמגדלים אלפי דונמים של חקלאות מכוח המים הגנובים".

בוארון מזכיר ומדגיש בדבריו כי "חקלאות שלא משלמים בה על המים היא הרבה יותר זולה מהישראלית שבה משלמים על המים", ובכך נפגעת יכולת התחרות של החקלאי הישראלי לעומת זה מהרש"פ. עוד הוא מציין את השימוש שעושים אנשי הרש"פ במי שתיה גנובים ולא במי קולחין, מה שיש מי שיטען שגורם לתוצרת להיות טובה יותר, מה שגם הוא פוגע ביכולת התחרות של החקלאי הישראלי.

"האפיק השני של הגניבה הוא קידוחים לעומק האדמה. מדובר בקידוחים לעומק של 150-200 מטר להוצאת מים מאקוויפר ההר והאקוויפר המזרחי". מקידוחים פיראטיים אלה מתבצעים קידוחים ו"שימוש בהם ללא דין וללא דיין".

בוארון מעיר כי "על פי הסכמי אוסלו היה מותר להם לשאוב כמות מסוימת של מים לשימוש, אבל נפרצו כל הגדרות ומדובר בגניבה בהיקף של 140 מיליון קוב מים בשנה, וזה מה שידוע, ב-440 קידוחי מים שידועים", ולאלה מצטרפים קידוחים שאינם ידועים ומתבצעים ב"כ-30 מכונות קידוח שישנן ברש"פ והן עוברות ממקום למקום ומבצעות חורים בקוטר של 40-50 סנטימטרים ועם צינור שואבים את המים מבטן האדמה. זה קורה בחצרות בתים ובעוד הרבה מקומות".

"המדען הראשי של רשות המים, ד"ר יעקב ליפשיץ, מדווח לי על סכנת המלחה של המים באקוויפר ההר ובאקוויפר המזרחי ברמה שמייצרת סיכון בלתי הפיך לעתודות המים של ישראל", אומר בוארון ומציין כי "צוותים בשטח של רשות המים והמנהל האזרחי מנסים לעשות ככל יכולתם, אבל אין ראייה מערכתית רוחבית של המדינה על הסוגיה הזו".

ראייה רוחבית שכזו אמורה הייתה לכלול היערכות כוללת למאבק בתופעה: "שאלוף הפיקוד, ראש המנהל האזרחי, ראש רשות המים, מנכ"ל מקורות וגורמי משטרה יושבים יחד, מטקסים עצה ומגבשים תכנית מתוקצבת להתמודדות עם הבעיה הזו, ומגישים אותה לדרג המדיני שיקבל החלטות, גם תקציביות לבלימת התופעה. בכלים הנוכחיים אין מספיק משאבים להתמודד עם התופעה הזו".

להמחשת הבעיה מסביר חבר הכנסת בוארון כי "אם בגזרת יהודה המח"ט המקומי מתגייס לעניין, זה נותן מענה טוב לחודשי הקיץ אבל זה עדיין לא מענה רוחבי שבו הצבא נותן מעטפת לכל הגזרות באופן שייכנסו צוותים לשטחי A ו- Bויבצעו שם הריסות ואטימות של אותם קידוחים ובארות שנחפרו בכל המרחב. כיום צוות של רשות המים או מקורות לא יכול להיכנס לשם לבדו ללא מעטפת ביטחונית, וכשאין ראיה רוחבית לא מתמודדים עם כל הנזקים".

מוסיף בוארון ומציין נזק חמור נוסף הנוגע לגניבת המים מחיבורים פיראטיים לצנרת של מקורות: "כשמושכים מים, כשיורד לחץ המים בתשתית המרכזית, המים שהיו בשדה הפלשתיני ויש בהם דשנים חוזרים לתשתית המרכזית ומזהמים גם את הצנרת וגם את המים שבוודאות ייצאו בישובים ישראלים כשהם מזוהמים ומלאי דשנים, וכך הם יפגשו את הצרכן הישראלי. זה קורה גם בלי כוונת מכוון ויכול לקרות גם בכוונת מכוון לזיהום ישובים שלמים. לכן קראנו לזה טרור המים".

"חברת מקורות ישבה על המדוכה ופתרה את הבעיה עם חיישנים שיאתרו זיהומים במים ומסננים שימנעו כניסת מים רעילים לישובים ישראלים. זה חשוב מאוד וכל הכבוד להם על כך, אבל זה רק פלסטר. זו לא ראייה מערכתית שפותרת את הבעיה משורשה".

והיכן נמצא משרד החקלאות באירוע? "שר החקלאות לא מטפל במה שקורה ביהודה ושומרון ולא עומד בקשר עם הרש"פ. הוא מרים דגל על כך. דיברתי על כך עם מנכ"ל משרד החקלאות שלא היה מודע לבעיה. דיברנו עליה ועל הנגזרות שלה עם חקלאות רוויה ונגועה בדשן וכימיקאלים. את זה הוא הכיר אבל הוא לא ידע שזה גם מגיע עם מים באפס מחיר, מה שמוריד את מחירי התוצרת. אני עומד מול משרד החקלאות, המנהל האזרחי, גורמי צבא וממשלה".

בוארון מציין את הדחיפה שקיבל לטובת קידום הסוגיה מיו"ר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. כעת הוא "מקווה שהדרג המדיני ממשלתי יירתם לסיפור הזה, גם במשרד האנרגיה וגם במשרדו של השר סמוטריץ' במשרד הביטחון. כעת כולם מכירים את הבעיה וצריך כעת לרתום לכך את הצבא המשטרה ותקציבים".