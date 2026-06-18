בג"ץ דן היום (חמישי) בעתירות לפסילת המינוי של מיכאל ראבילו, עורך הדין של ראש הממשלה בנימין נתניהו, למבקר המדינה.

הדיון מועבר בשידור חי ובראש ההרכב עומד המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, אליו הצטרפו השופטות גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן.

השופטות תהו במהלך הדיון מדוע יש לפסול כעת את ראבילו עוד בטרם גובש עבורו הסדר ניגוד עניינים שיגביל את טיפולו בנושאים מסוימים.

"יהיו נושאים הוא שיהיה מנוע מלטפל בהם, אבל למה לפסול אותו בשל כך מכל הנושאים ולפסול את המינוי?", שאלה השופטת רות רונן.

השופטת כנפי-שטייניץ הוסיפה כי ייתכן שהעותרים, אם הם מתנגדים למינוי בטענת ניגוד העניינים, צריכים להמתין לגיבוש ההסדר עם קאבילו ורק אחר כך לעתור נגדו - במידה ולא ישביע את רצונם.

נגד המינוי הוגשו שבע עתירות בשל טענות להפרת החשאיות בהצבעה בכנסת לאור פרסומים לפיהם חברים בקואליציה נדרשו לתעד את עצמם מצביעים לראבילו בסבב הבחירות השני, לאחר שהפסיד בסבב הראשון.

עם העותרים נמנים לשכת עורכי הדין, התנועה לאיכות השלטון, סיעות כחול לבן ויש עתיד, יאיא פינק ועורך הדין יהודה רסלר.

היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, כתבה בתגובה על העתירות כי אין ראיות ממשיות לכך שחברי הכנסת נדרשו לתעד את הצבעתם, וכי אין הנחיה ברורה האוסרת על אדם לתעד את הצבעתו.

ראבילו טען בתגובתו לעתירות כי הבחירות במליאת הכנסת היו חוקיות, משום שלשיטתו לא ניתנה לשום חבר כנסת הנחיה לתעד את הצבעתו מאחורי הפרגוד. "ניתן למצוא אנשים הגונים שימלאו את תפקידם נאמנה ויפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי, גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים, וזאת לאור הערובות בחוק", כתב.