משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם דוח מיוחד ממנו עולה כי המשטר האיראני מפעיל עשרות חשבונות מזויפים המתחזים לחשבונות ישראליים ולאתרי תקשורת בינלאומיים.

לפי המסמך, המגמה החלה בתקופת מבצעי "שאגת ארי" ו"עם כלביא" והתרחבה עוד יותר, במטרה להפיץ פרסומי כזב, לנפח את נזקי המלחמה וליצור דה-מורליזציה בקרב הציבור בישראל ובעולם.

במשרד ציינו כי המסרים המרכזיים כללו טענות על מספר גבוה של הרוגים בישראל, הפצת תמונות הרס וחורבן, דיווחים על מות בכירים ואנשי מקצוע, על משבר הנהגתי, וכן על עזיבה המונית של ישראל. חלק מהחשבונות צברו מאות אלפי עוקבים ומיליוני צפיות, תגובות ושיתופים ואף צוטטו בכלי תקשורת בעולם.

עוד עולה כי רשת X משמשת מוקד מרכזי להפצת התכנים בשל היעדר מנגנוני בקרה קשיחים, בעוד שבפייסבוק ובאינסטגרם היקף התופעה מוגבל יותר. במשרד טוענים כי נעשה שימוש גם בבינה מלאכותית ליצירת תיעודים חזותיים מזויפים ולעיוות המציאות באמצעות שילוב תיעוד אמיתי עם נתונים מנופחים.

על פי הדוח, השיטה מבוססת על התחזות לחיילים, לעובדי אוניברסיטאות ולאזרחים ישראלים, תוך שימוש בפרופילים הפועלים בתיאום ומשתפים זה את זה כדי להגביר את אמינותם ולהקשות על חסימתם. בנוסף זוהו רשתות "חדשות" בעלות שמות בינלאומיים, ובהן פרופיל בשם American News, שלפי המשרד פרסם מאות סרטוני AI המציגים הרס בישראל ובארצות הברית.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, התייחס לחשיפה וציין כי "לצד מאמצי הדה־לגיטימציה שמקדמת איראן נגד ישראל בעולם, המחקר הנוכחי חושף ניסיון איראני שיטתי ומתואם להשפיע על דעת הקהל בישראל באמצעות חדירה לשיח הפנים־ישראלי ברשת. באמצעות חשבונות מזויפים המתחזים לישראלים, פועלים גורמים איראניים לערער את אמון הציבור, לייצר דה־מורליזציה ולהעמיק שסעים בחברה הישראלית.

הניסיונות הללו לא יצליחו לשבור את רוחו של העם בישראל, שהוכיח פעם אחר פעם את חוסנו גם בשעות הקשות ביותר. לצד פעילות החשיפה והסיכול, אני קורא לציבור לנהוג בערנות ובאחריות ביחס למידע שהוא צורך ומשתף. אנו נמשיך לנטר, לחשוף ולסכל פעילות השפעה עוינת בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים. המידע שנחשף הועבר לגורמי הביטחון המוסמכים לצורך המשך טיפול", הוסיף שיקלי.

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, הדגיש כי "בשונה ממחקרים קודמים של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, שזיהו ניסיון איראני לעשות דה־לגיטימציה למדינת ישראל בעולם, הניסיון האיראני המובהק כעת הוא להשפיע על דעת הקהל בישראל, באמצעות מניפולציה רשתית על השיח הישראלי, כדי להחליש ולפלג את העם בתוך מדינת ישראל".