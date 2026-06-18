מרכז השלטון המקומי יקיים בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא באקספו תל אביב את ועידת MuniExpo 2026, שתיערך זו השנה התשיעית.

באירוע ישתתפו ראשי רשויות, שרים, חברות טכנולוגיה, גופי תשתית וארגונים ציבוריים, שיציגו את הדור הבא של הפתרונות המוניציפליים תחת הכותרת "שותפות מנצחת".

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין־מכבים־רעות, חיים ביבס, אמר, "MUNIEXPO 2026 הוא המקום שבו נפגשים מקבלי ההחלטות, המנהיגות המקומית ובכירי המשק והתעשייה כדי לבנות יחד את החוסן הלאומי של מדינת ישראל. לצד הדיונים האסטרטגיים, נציג גם השנה את תערוכת החדשנות האורבנית הגדולה ביותר במזרח התיכון, עם למעלה מ־150 מציגים". לדבריו, "החוסן הלאומי מתחיל בשלטון המקומי".

בין התחומים שיוצגו השנה ניתן למצוא פתרונות לערים חכמות, דאטה עירוני, חירום וביטחון, תשתיות, קיימות, חינוך, אנרגיה ושירותים דיגיטליים לתושב. חברות רבות יציגו פיתוחים חדשים המיועדים לייעול פעילות הרשויות המקומיות ולשיפור השירות לציבור.

בין המציגים תהיה חברת סטוג'י, שתחשוף את "גן יום הולדטק" הראשון במגזר הערבי, המוקם בימים אלה בשעב, עם התאמה מלאה לשפה הערבית. בתחום החינוך תציג חברת Edventure את Edwin - פלטפורמת למידה מבוססת בינה מלאכותית, המאפשרת התאמה אישית של תהליך הלמידה לכל תלמיד ומספקת לצוותי ההוראה תמונת מצב רחבה על התקדמותו.

בתחום התחבורה והתפעול העירוני יוצג רכב המשא החשמלי של RUNHORSE, המיועד למשימות תחזוקה, גינון ולוגיסטיקה עירונית. לצד זאת תציג חברת אייפורם טכנולוגיה לבניית מרחבים מוגנים באמצעות פטנט המאפשר הובלה והקמה מהירה של ממ"דים, ואילו חברת פלמינגו טק תציג מערכות חכמות לניהול וחיסכון באנרגיית מים חמים, הן לבתים פרטיים והן לניהול מספר רב של דוודים ברשויות ובמבנים.

גם תחום הביטחון יקבל מקום מרכזי בתערוכה. חברת Arrowmid מקבוצת NEXUS תציג מערכות תקשורת מתקדמות לכוחות הביטחון וההצלה, ובהן מערכת MCX להעברת מידע מוצפן ושירותי תקשורת בתנאי עומס, לצד סדרת מכשירי הקשר הצבאיים FALCON הכוללת יכולות הצפנה, דילוג תדרים והעברת נתונים מבצעיים.

בוועידה ישתתפו גם גופים המלווים את הרשויות המקומיות, בהם משכ"ל, מפעל הפיס ובנק מרכנתיל. כל אחד מהם יציג יוזמות ופתרונות בתחומי החדשנות, הפיתוח העירוני, המימון, התשתיות והחוסן המקומי, במסגרת התערוכה שתתקיים בביתן 2 באקספו תל אביב.