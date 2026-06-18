משטרת התנועה ביצעה מרדף דרמטי אחרי נער בן 16 מהפזורה הבדואית שנהג בטרקטורון בצורה מסכנת חיים - כשהוא ללא רישיון וללא אמצעי מיגון.

במהלך פעילות שביצעו הכוחות בשטח זוהה חשוד שרכב על טרקטורון ונסע ללא קסדת מגן ובניגוד לחוק. כשהבחין בשוטרים, החל החשוד בנסיעה פרועה בניסיון להימלט מהמקום. הכוחות פתחו במרדף אחריו והוא אותר במהירות בסיוע מסוק מהאוויר.

מבדיקת השוטרים עלה כי מדובר בנער משבט דנפירי בפזורה הבדואית, אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. הוא נחקר בתחנת משטרת שגב שלום וקיבל זימון לבית משפט לנוער. הטרקטורון שבו נהג נתפס והושבת למשך 30 ימים.