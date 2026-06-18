כוחות הביטחון באחת הגבעות צילום: באדיבות המצלם

שוטרי מג"ב ואנשי המנהל האזרחי פשטו הלילה (חמישי) על מספר גבעות וחוות ביהודה ושומרון, הרסו ארבעה בתים והחרימו בעלי חיים.

בתל תלפיות בבנימין הסמוכה לגוש שילה הרסו הכוחות בתים של שלוש משפחות שהתגוררו בגבעה. אחת המשפחות גורשה מביתה יומיים לאחר הולדת בת חדשה. בנוסף להרס החרימו הכוחות סוס של אחד התושבים וניסו להחרים עדר צאן.

בחוות כוכב יהודה, בין הישובים תקוע ואפרת בגוש עציון, טוענים התושבים שהשוטרים שהשליכו לעברם רימוני הלם ובהמשך הרסו בית של משפחה המתגוררת במקום.

על חוות שאגת יהודה בצפון השומרון פשטו עשרות שוטרים נוספים והרסו אותה לגמרי. במקביל, נהרסה נקודת התיישבות נוספת סמוך לישוב אש קודש בבנימין.

גורמים בהתיישבות מציינים כי בחודש שעבר שבר מספר הפינויים שיא חדש ובמהלכו נרשמו לא פחות מ-57 אירועי הרס - ממוצע של כמעט שניים ליום.