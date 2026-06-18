יוסי דגן ושר החוץ הסלובני דוברות מועצת שומרון

ראש מועצת שומרון יוסי דגן נפגש עם שר החוץ של סלובניה טונה קַייזֶר בלובליאנה והשניים דנו במצב האזורי, ובחשיבות הביטחונית, ההיסטורית והלאומית של יהודה ושומרון למדינת ישראל ולעם היהודי.

הפגישה התקיימה לבקשתו של ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה, בהמשך לפגישה שקיים עם ראש מועצת שומרון.

במהלך הפגישה אמר סגן שר החוץ הסלובני "אני באמת שמח לבנות על הפלטפורמה הזו כדי לעבוד יחד וליצור אנרגיה חיובית. סלובניה הולכת בנתיב של דיאלוג וזה דבר חשוב מאוד - כדי לקיים חילופי דברים כנים וישרים, ולראות היכן אנו יכולים לתרום, זוהי המטרה המשותפת שלנו".

ראש המועצה השיב "תודה רבה לך על הפגישה הנפלאה הזו. זה כבוד עבורי להיות כאן איתך, ותודה על כל מה שאתם עושים. אנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו כאן כדי לעבוד ביחד".

הפגישה התקיימה לאחר פגישתו של דגן עם ראש ממשלת סלובניה הנכנס, יאנז יאנשה, אשר הוביל לאחרונה שורת החלטות דרמטיות ובהן ביטול החרם על יבוא סחורות מיהודה ושומרון, ביטול אמברגו הנשק על ישראל והחלטות נוספות לחיזוק היחסים בין המדינות.

בשנים האחרונות נחשבה סלובניה לאחת המדינות הביקורתיות ביותר כלפי ישראל באירופה. הממשלה הקודמת הכירה במדינה פלסטינית, קידמה צעדים נגד מוצרים מיהודה ושומרון והטילה מגבלות שונות על היחסים עם ישראל.