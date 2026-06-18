האם עמידה מול נשיא אמריקאי לעומתי בהכרח עושה רע לראש ממשלה ישראלי בהיבט הפוליטי? ובמילים אחרות, איך מתייחס הליכודניק הממוצע ליחס אמריקאי עוין כלפי ראש המפלגה שלו? על כך שוחחנו עם היועץ האסטרטגי רוני רימון.

"הכי טוב היה שיהיה הסכם טוב בין ארה"ב לאיראן ושהאורניום ייצא מאיראן. זה היה מוסיף נקודות לישראל ולראש הממשלה נתניהו, אבל לא זה המקרה", פותח רימון המזכיר: "התחלנו שלובים יד ביד במבצעי 'שאגת הארי' ו'עם כלביא' וזה נחשב כהישג יוצא מהכלל של נתניהו, שהצליח ללכת יד ביד עם נשיא ארה"ב. משלב מסוים נשיא ארה"ב החליט שהאינטרס של ארה"ב הוא ההסכם הגרוע עם איראן. לטעמי הוא טועה בכך, וזה מקרין פוליטית גרוע על ראש ממשלת ישראל".

"בנסיבות הללו יש רק דבר אחד שהוא מחויב המציאות עבור מדינת ישראל ועבור ראש הממשלה נתניהו, גם בכובעו כראש הליכוד, וזו העמידה על רגליים אחוריות בסוגיית לבנון. אסור לישראל לסגת מלבנון, אסור לתת לצה"ל הוראה לסגת מלבנון. ישראל חייבת לעמוד על היכולת שלה לנהל מלחמת חורמה נגד חיזבאללה בלי שום קשר למה יגידו האמריקאים. זו שעת המבחן של ראש הממשלה, ואני סבור שלמרות שהוא בנחיתות פוליטית, אם יעמוד על שלו בלי להסס ובלי למצמץ הוא יקבל הרבה נקודות זכות בדעת הקהל", אומר רימון.

האם לא יהיו מי שיאשימו אותו בהרס הקשרים של ישראל עם ארה"ב? "אנשים תמיד יגידו", אומר רימון ומספר כי בדיקה שלו את דבריהם עד לא מכבר של ראשי האופוזיציה מגלה לא מעט סופרלטיבים שהרעיפו על נתניהו ועל הצורך ביציאה למערכה מול איראן, וכיום הם מבקרים את נתניהו על הסכם טראמפ והאיראנים. "ברוב המקרים אנשים אומרים את הדברים מתוך פוזיציה".

כיועץ אסטרטגי קובע רימון כי מהלכיו הפוליטיים של נתניהו אמורים להיות מכוונים לקהל ספציפי ומוגדר של עשרה מנדטים שנטשו את הליכוד וכעת חונים אצל בנט, אייזנקוט וליברמן. שאיפתו הפוליטית של נתניהו בשבועות הקרובים צריכה להיות להשיב אותם לליכוד, ו"עמידה נחושה מול ארה"ב ומאבק מול חיזבאללה בלי קשר למה יגידו האמריקאים, תעשה טוב לישראל וגם תחזיר את המנדטים הללו חזרה הביתה לליכוד".

על דבריו אלה שאלנו את רימון אם עצם השיח הזה לא עשוי להביא את מבקרי נתניהו לטעון שהעימות עם ארה"ב והלחימה בלבנון נועדו לצרכים פוליטיים. על כך הוא משיב ואומר כי "כשרואים מדי ערב את תושבי הצפון מתחננים לממשלה שתעשה פעולה עצימה מול חיזבאללה בלבנון, הם לא מדברים פוליטיקה אלא מדברים על החיים שלהם, ולכן גם אם יהיו מי שינסו לטעון זאת, זה לא טיעון שיתפוס מים לגבי הציבור הרחב שיבין שפעולה נחושה בלבנון היא כורח השעה, בלי קשר למערכת הבחירות שאנחנו בעיצומה. אנשים ישרים יבינו את זה".

עוד סבור רימון כי על ראש הממשלה לבצע צעד נוסף והוא חזרה לנתיב הממלכתיות, להכריז כי בעת הזו, בה ישראל מתייצבת על רגליה האחוריות במאבק בלבנון ובמציאות מורכבת מול איראן, הוא עוצר חקיקה שנויה במחלוקת על מנת לאפשר לעם ישראל להתגבש ולהתלכד מול האויב. להערכתו מהלך שכזה יהיה "צעד שיתקבל באהדה".

ומה באשר לליכודניקים עצמם, אותם שעדיין תומכים במפלגה ובעומד בראשה, האם עימות עם הנשיא האמריקאי מחזק את התמיכה הזו או גורם להם לשקול מחדש את יחסם למנהיג המפלגה? "עימות יוסיף נקודות לנתניהו", סבור רימון. "הם רוצים מנהיג חזק שכאשר הוא מצליח לגייס את נשיא ארה"ב לטובת מדינת שיראל הוא מקבל נקודות, אבל מנהיג שגם יודע לעמוד מול נשיא המעצמה הגדולה בעולם על זכויותיה וביטחונה של ישראל. זה בהחלט מהלך שעשוי לתת נקודות חיוביות בעיני הליכודניק המצוי ביחס לראש הממשלה נתניהו".