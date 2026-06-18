שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, הממונה על השירות הלאומי-אזרחי, מינתה את עדי וולס למנכ"לית החדשה של הרשות.

ההחלטה התקבלה בתום מהלך ארוך שבו נבחנו כמאה ושלושים אנשי מקצוע ובסיומו הגישה ועדת האיתור לשרה רשימה מצומצמת שכללה שלושה שמות סופיים.

וולס, בת 42 ואם לשבעה ילדים, מחזיקה בתואר מוסמך בעבודה סוציאלית. בעת הנוכחית היא עומדת בראש האגף הבכיר לרווחה במשרד העלייה והקליטה. בעברה המקצועי רשמה קדנציה כעובדת הסוציאלית הראשית של ארגון "עמינדב", ושם אף החזיקה בתפקיד המנהלת הארצית של האגף המטפל באוכלוסיות מיוחדות ובמערך הסוציאלי. בעלה הוא הרב אופיר וולס, מרבני בני דוד.

השרה סטרוק בירכה את המנכ"לית החדשה ואמרה ''לשירות הלאומי יש חשיבות אדירה בחוסן הלאומי והחברתי שלנו, ואני שמחה מאוד על הזכות לבחור היום אשת עשיה מקצועית וערכית לעמוד בראש הרשות. ולהוביל אותה קדימה. אני מאמינה כי עדי היא האשה הנכונה להוביל את הרשות אל יעדיה הבאים, ומאחלת לה הצלחה רבה. אני מודה מקרב לב למנכ"ל היוצא מר ראובן פינסקי, וכן לחברי ועדת האיתור על עבודתם המקצועית והיעילה'".

עדי וולס אמרה: ''אני מודה על האמון שניתן בי ונרגשת לקבלת המינוי. השירות הלאומי - אזרחי מהווה אבן יסוד בחוסן החברתי, ואני רואה בתפקיד זה שליחות לאומית מהמעלה הראשונה. אני מחוברת בעבותות לערכי הארגון, ופניי מועדות כעת לעשייה, חדורת מטרה לקדם תהליכים, להרחיב ולהעצים את השפעת השירות ולהוביל את המערכת להישגים חדשים''.