מבוכה בחדשות 13: עובדת שעבדה בחברה במשך שבוע התבררה כמתחזה. מיד לאחר חשיפת זהותה - היא פוטרה.

ב-ynet דווח כי מי שחשף את התרמית הוא אחד המשתתפים בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" - אברהם אקלום.

הוא סיפר שבאחרונה קיבל פנייה מעובדת של חדשות 13 שהציעה לחלוק אותו מידע חשוב עבורו. השניים החליפו מספר הודעות אך אקלום חשד שמשהו אינו כשורה.

בתחילה החליט לבחון האם מדובר בעובדת אמיתית והגיע ללא הודעה מראש למשרדי החברה. הוא אכן גילה שם את האישה שיצרה איתו קשר.

למרות זאת, המשיך אקלום לבצע בירורים, ודאג להפנות את תשומת לב מנהלי החברה לעובדת. בהמשך התברר לו כי מדובר בעובדת שהועסקה בחברה למשך שבוע אחד בלבד ובזמן הזה יצרה קשר עם מספר מפורסמים במטרה להעביר אליהם מידע שהתגלה לה תוך כדי עבודתה.

מחדשות 13 נמסר: "אכן נפלנו קורבן למתחזה, שלשמחתנו נחשפה מיד - ופוטרה מבלי שהספיקה לגרום נזק".