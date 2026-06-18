בואו נודה באמת: עולם הדייטים והריטואל השחוק של ישיבה בבתי קפה יכולים להפוך עם הזמן למעייפים ומלחיצים. הפורמט הזה, שלרוב מרגיש יותר כמו ראיון עבודה שבו כל צד מנסה לשווק את עצמו, מלווה בצורך מתמיד "להרשים" ובשתיקות מביכות, מה שמקשה על רווקים ורווקות רבים להביא את עצמם למפגש בצורה הטבעית והיומיומית ביותר.

אבל מה אם היה אפשר לעשות את זה אחרת? לגמרי אחרת.

מדובר במיזם משותף של 'פרויקט 252', שכבר הספיק להרגיל אותנו לחשיבה מחוץ לקופסה בכל מה שקשור לליווי ויצירת פלטפורמות לשידוכים, יחד עם בית ספר שדה שער הגיא. השניים חברו יחד ליצירת ליין חדש: טיולי שישי לפנויים-פנויות מהמגזר הדתי (בגילאי 27-35).

הקונספט פשוט וחכם:

במקום לשבת אחד מול השנייה, צועדים אחד ליד השנייה. הפסיכולוגיה כבר מזמן הוכיחה שכשאנחנו בתנועה, באוויר הפתוח, בלי הצורך לשמור על קשר עין רציף ואינטנסיבי - המגננות הטבעיות שלנו יורדות, והשיחה הופכת להרבה יותר כנה, נינוחה ואותנטית.

קסם של בוקר בעין כרם

הלוקיישן שנבחר להשקת הפעילות, שתתקיים ממש מחר (יום שישי, 19.6), הוא כנראה המקום הכי רומנטי ופסטורלי שאפשר לבקש באזור ירושלים - סמטאות עין כרם. הרעיון היה לייצר בוקר של אווירה טובה, חברה איכותית ונופים עוצרי נשימה, הרחק מההמולה של העיר.

אל הכפר הקסום צילום: פרויקט 252

לא רק טיול, גם כלים לחיים

במהלך היום תתקיים סדנה מיוחדת שתועבר על ידי יהונתן ומרים קליין תחת הכותרת המסקרנת: "איך להפסיק לחפש ולהתחיל להתמקם?!".

מי שכבר נתקל בפעילות של פרויקט 252 יודע שהם אלופים בלייצר את המרחבים הבטוחים האלה, שבהם ההיכרות קורית כמעט מעצמה. הגישה הזו, שמשלבת חוויה כיפית עם למידה והתפתחות אישית, בהחלט משאירה טעם של עוד וסקרנות לגבי שפע התכנים וההכוונה שמסתתרים בתוך הקהילה שלהם.

כדי לשמור על אווירה אינטימית ועל יחס אישי שיאפשר היכרויות אמיתיות, הקבוצה מוגבלת ל-20 גברים ו-20 נשים בלבד. עלות ההשתתפות ביום המושקע הזה היא 150 שקלים, כאשר מנויי פרויקט 252 נהנים, כרגיל, ממחיר מוזל של 120 שקלים בלבד.

תכל'ס? זו נראית כמו הזדמנות פשוט מעולה לצאת מהשגרה, לנשום אוויר צלול, להכיר אנשים חדשים בצורה טבעית, ומי יודע - אולי לפגוש שם את החצי השני. הטיול כאמור יוצא מחר בבוקר, ויש עוד כמה מקומות אחרונים בהחלט. שווה לשריין מהר.

לשריון מקום בטיול מחר >>

עוד לא הצטרפתם לפרויקט 252? מכאן מצטרפים >>