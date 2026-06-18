מהלך חריג של שר החוץ גדעון סער. השר הודיע היום (חמישי) על ניתוק היחסים עם קאיה קאלאס הנציגה העליונה למדיניות חוץ וביטחון של האיחוד האירופי.

הצעד מגיע בעקבות שורת פעולות ואמירות של הבכירה האירופית, אשר לדברי שר החוץ פוגעות במדינת ישראל באופן מתמשך ולא הוגן.

באחרונה, במהלך ביקור במקסיקו, ערכה קאלאס השוואה ישירה בין מדינת ישראל לבין משטר האפרטהייד הגזעני שניהל את דרום אפריקה בעבר. נבחרי ציבור רבים ברחבי אירופה התנערו מהדברים הקשים אך הנציגה האירופית סירבה לעשות זאת.

"הנציגה העליונה למדיניות חוץ ובטחון של האיחוד האירופי, פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל", כתב סער בחשבון ה-X שלו.

הוא הוסיף "באחרונה פורסם ברבים שבמהלך ביקורה במקסיקו הישוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני ששרר בדרום אפריקה ועד כה נמנעה מכל הכחשה, תגובה או התייחסות מטעמה ביחס לדברים.

על כן, כשר החוץ של מדינת ישראל אין לי כל ברירה אלא לנתק כל קשר עם גברת קאלאס, עד שלא תחזור בה מעלילת הדם שהטיחה במדינה היהודית היחידה שהיא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. וכך אני עושה", סיכם.