ח"כ צבי סוכות במסר בערבית ערוץ 7

תחת אבטחה כבדה הגיע הבוקר יו"ר ועדת החינוך ח"כ צבי סוכות לסיור בבית ספר בכפר עקב שבצפון ירושלים ובמהלך הסיור אף השליכו ערבים מקומיים אבנים לעברו.

מדובר בבית ספר שמתוקצב במיליוני שקלים מטעם משרד החינוך ומלמד בפועל חומרי לימוד של הרשות הפלסטינית הכוללים הסתה לטרור.

הביקור של ח"כ סוכות מגיע כחלק מסיורי משילות במוסדות החינוך במגזר הערבי לעצירת האלימות ומניעת החינוך לפשיעה וטרור. כחלק מהסיורים מוביל סוכות מאבק בתיקצוב בתי ספר שמחנכים נגד שיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומלמדים תכנים שמסיתים לטרור.

"מוסדות החינוך בכפר עקב נהנים מתקציבים של עשרות מיליוני שקלים ממשרד החינוך של מדינת ישראל אבל בפועל חלקם הגדול מלמד בבתי ספר את התלמידים תכנים שמעודדים הסתה לטרור מבית הרשות הפלסטינית. אנחנו כאן היום כדי להבהיר להם שהחגיגה נגמרת, מי שמסית לטרור ומעודד תמיכה במחבלים - צריך להיסגר עוד היום ובטח שלא לקבל שקל מהמדינה", אמר סוכות.

הוא הוסיף "הרשות הפלסטינית מעודדת ומממנת מחבלים רוצחים עם דם על הידיים, ילד שמתחנך היום נגד מדינת ישראל ולומד בבית הספר חומרים של הרשות שמעודדת טרור - הוא המחבל הבא".