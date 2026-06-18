חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב שלמה מחפוד, תקף הבוקר (ה') בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

"הרשעית הזאת, היועצת המשפטית, הגזירה שלה יותר משל פרעה והמן", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

לדברי הרב מחפוד, מזקני רבני העדה התימנית בישראל, המאבק הממסדי הנוכחי בסוגיית הגיוס אינו אלא רדיפה מכוונת נגד עצם קיומה של הדת והתורה, במטרה לשנות את אופיו של העם היהודי.

הוא השווה את התקופה הנוכחית לימי קליטת העלייה בשנותיה הראשונות של המדינה: "זה מזכיר לי אך ורק את ימי הכניסה לארץ בשנים 1949 ו-1950, ימי 'הפנקס האדום', שבהם מנעו עבודה מההורים כדי שלא יגדלו את הילדים כרצונם".

במהלך הריאיון גולל הרב עדויות אישיות מתקופת שהותו בקיבוץ בית השיטה כעולה חדש, וטען כי שם התבצעה "השמדה רוחנית בשיטתיות" כלפי ילדי העולים מתימן.

בין היתר טען כי פאותיו נגזרו שלוש פעמים, כי המדריכים פיתתו ילדים לחלל שבת בתמורה לנעליים וחייבו אותם להחזיק סיגריות דולקות, ואף התייחס לפרשת ילדי תימן באומרו: "גנבו לנו ילדים וילדות, ולא היה פוצה פה ומצפצף. ההבדל הוא שאז לא היה לנו מגן, והיום יש לנו עם של תורה שיכול להתגונן".

הרב מחפוד שיתף את המאזינים בביקור רשמי שערך השבוע בבית סוהר צבאי, שבו נפגש עם בחורי ישיבות ואברכים שנעצרו לאחר שסירבו להתייצב לצווי הגיוס.

הוא תיאר את תנאי כליאתם של חלק מהעצורים שנשפטו לצינוק, וביקש לשלוח מסר של הרגעה לאימהות החרדיות החוששות מהמעצרים: "להיפך, שישמחו שהם נעצרים בשביל זה. הם מוסרים את הנפש, אין כדוגמתם".