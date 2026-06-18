הקהילה היהודית באנטוורפן שבבלגיה ביטלה את השתתפותה בפרויקט היכרות בין-דתי, לאחר שבדיקת רקע שערכה לעיתונאית חדיג'ה אקוק, שהובילה את המיזם, העלתה פרסומים הכוללים התבטאויות אנטישמיות וגילויי תמיכה בארגוני טרור.

לפי דיווח ב"ישראל היום", אקוק פנתה לפני מספר שבועות לקהילה בהצעה לשלב חמישה ילדים יהודים במיזם משותף עם ילדים בני דתות אחרות בעיר.

בקהילה נטו תחילה להיענות להצעה בחיוב, מתוך רצון לקדם שיח פתוח בין הקבוצות. עם זאת, לפני קבלת החלטה סופית הוחלט לערוך בדיקה של פעילותה של אקוק ברשתות החברתיות.

מהבדיקה עלה כי בשנת 2014 פרסמה אקוק בפייסבוק פוסט שבו כתבה, "אצטרף לחמאס ואלחם על החלק הקטן של האדמה שנותרה בפלסטין... כל מה שארצה לראות זה מוות". בנוסף, בפוסט אחר שפורסם על ידי גורם אסלאמיסטי, תחת הכיתוב "מוות לכלבים, תשוחרר פלסטין", סימנה לייק לתגובה של גולש שכתב, "היהודים מקוללים בכל מקרה".

עוד עלה מהבדיקה כי אקוק שיתפה בעבר תמונה של בנו של מנהיג אל-קאעידה לשעבר, אוסמה בן לאדן, לצד כיתוב המשבח את הטקסט הדתי שצורף אליה. בעקבות הממצאים פנו אליה נציגי הקהילה, והיא השיבה כי מדובר בפרסומים ישנים שנכתבו לפני כ-12 שנים, כשהייתה צעירה, וכי מאז שינתה את דעותיה.

למרות הסבריה, בקהילה היהודית באנטוורפן הבהירו כי לנוכח חומרת ההתבטאויות שנחשפו הם מסרבים לשתף עמה פעולה, והודיעו על ביטול השתתפותם בפרויקט.